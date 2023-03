Un informe de la Comissió Dona i Empresa de Pimec conclou que les dones aporten un 51,88% del PIB, si es revisen els sistemes de càlcul, ja que l'estudi assenyala que l'aportació d'aquest col·lectiu a l'activitat econòmica es veu condicionada perquè es computa exclusivament l'activitat productiva. Per tant, segons la patronal, les activitats que tenen una menor contribució al valor de la producció -com els serveis, on hi ha una major presència de la dona- tenen un menor impacte en el còmput d'activitat total. Així mateix, Pimec apunta que els sistemes de còmput ignoren el valor de les activitats de feina no remunerada i que s'invisibilitza una feina duta a terme també majoritàriament per dones.

L'estudi, que porta per títol 'L'aportació de les dones a l'economia espanyola', ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Santiago de Compostel·la. L'informe subratlla que la base de les actuals desigualtats entre homes i dones en la seva participació en l'activitat econòmica, laboral empresarial rau en la discriminació sectorial, per la presència més gran de dones en el sector servei i d'homes en l'activitat industrial; i el repartiment desigual de la feina no remunerada. De tenir en compte aquestes variables, l'estudi conclou que el PIB augmentaria un 40% i l'aportació de les dones assoliria el 51,88%. Per tot plegat, la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PImec, Maria Teixidor, reclama una revisió dels sistemes de càlcul o que almenys es complementin amb altres que ofereixin una visió de l'activitat econòmica d'homes i dones.