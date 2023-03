La pujada de salari pactada als convenis en els dos primers mesos del 2023 encara està lluny de la inflació. De mitjana, els sous acordats en un conveni col·lectiu van registrar un augment del 3,14% al febrer per a 428.000 treballadors de 39.601 empreses a Catalunya, segons l'Estadística de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social. La xifra és tres dècimes més baixa que la del mes anterior (3,17%), i pràcticament la mateixa que la del desembre (3,13%). D'aquesta manera, els salaris dels treballadors que han pactat les seves condicions laborals per aquest exercici estan dos punts per sota de les últimes dades confirmades d'inflació, que són del gener (5,3%).

L'increment registrat a Catalunya està per sobre de la mitjana estatal (2,89%) però és la vuitena en el rànquing d'increments, que encapçala Aragó (5,88%), Navarra (4,16%) i el País Basc (3,75%).