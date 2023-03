L'Índex de Preus de Consum (IPC) interanual ha repuntat tres dècimes al gener a Catalunya, fins al 5,6%, en comparació amb el gener (5,3%), segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, l'indicador s'enfila per segon mes consecutiu, després que al gener es trenqués la dinàmica de cinc mesos consecutius de baixades. La pujada ha arribat en el segon mes en vigor de la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics i ha coincidit, també, amb la retirada del descompte als carburants. Els aliments, però, han incrementat els preus respecte del gener, 1,9 punts, i han continuat disparats respecte fa un any (14,6%).

Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC s'ha situat en el 6%, una dècima més que al gener i una dècima per sota de l'indicador avançat.

La inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha pujat fins al 7,1% a Catalunya, tres dècimes més que al gener. D'aquesta manera, s'ha situat, de nou, com el valor més alt de la sèrie històrica, que es remunta al 2002. En la mateixa línia, al conjunt de l'Estat la inflació subjacent ha augmentat una dècima, fins al 7,1%, la xifra més alta des del desembre del 1986.