La cadena de supermercats Lidl ha llançat, a les més de 650 botigues que la cadena té a Espanya, la ‘bossa antidesaprofitament’ de fruites i verdures que, a un preu de només tres euros, ofereix fruites i verdures fresques que, o bé no compleixen els estàndards estètics convencionals –però continuen sent totalment aptes per al seu consum–, o formen part d’envasos que han patit algun tipus de desperfecte sense danyar la qualitat del producte.

Com ha informat la cadena en un comunicat, aquesta iniciativa ha aconseguit donar sortida a més de 20.000 quilograms de fruites i verdures en ser implementada durant les últimes setmanes a les més de 30 botigues de les illes Canàries. Per això, després de l’èxit aconseguit, ha decidit desplegar aquesta iniciativa a la resta de les seves botigues d’Espanya. «Reduir el desaprofitament alimentari és una de les nostres prioritats en matèria de sostenibilitat. Apostem fermament per la prevenció, planificant i gestionant de manera eficient el nostre assortiment per minimitzar al màxim l’estoc de productes sobrants. El llançament de la bossa antidesaprofitament és una mesura més que pretén incentivar la compra de fruites i verdures encara aptes per al seu consum. Després de l’èxit de les Canàries estic convençuda que els nostres clients de la resta del país també acolliran aquesta iniciativa de manera molt positiva», ha assenyalat la directora d’RSC de Lidl Espanya, Michaela Reischl. Per tot el país En paral·lel al llançament de la bossa antidesaprofitament, Lidl ha estat testejant a les illes Canàries altres accions per continuar reduint el desaprofitament d’aliments que, després del seu èxit, també s’ha posat en marxa per la resta del país. Es tracta de la venda de pans del dia anterior amb un 50% de descompte; l’aplicació d’un segon descompte (50%) l’últim dia de caducitat així com del 30% al seu assortiment de congelat i sec. Aquestes mesures se sumen a les iniciatives que la cadena porta a terme des de fa anys en el seu compromís de reduir el desaprofitament alimentari en un 30% fins al 2025 i en un 50% fins al 2030.