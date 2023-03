Catalunya posa les bases per a ordenar i planificar la "nova FP"

Un mes de negociacions "intenses i frenètiques" entre els departaments d'Educació i Empresa, els sindicats UGT i CCOO i les patronals Foment del Treball i Pimec han acabat en un gran acord per donar a la Formació Professional a Catalunya l'impuls que totes les parts implicades han rubricat aquest dilluns al Palau de la Generalitat. Un acord que incorpora la gran demanda dels agents socials després dels problemes registrats en la preinscripció dels dos últims cursos, amb falta de places i assignacions tardanes: una planificació de l'oferta ajustada a la demanda i a les necessitats del mercat laboral, i una millor organització de la preinscripció i del calendari d'assignació de les places.

La primera concreció d'aquest acord ja es veurà el proper curs: l'oferta integrada d'FP és de 445.818 places, un 6,42% més que aquest curs, amb una inversió de 901,7 milions d'euros. D'aquest total de places, 31.323 corresponen a certificats de professionalitat, 171.028 són de l'àmbit educatiu i 243.467 corresponen a formació contínua. Tota l'oferta està recollida al portal fp.gencat.cat, on l'alumnat pot trobar tota la informació i orientació per dissenyar la trajectòria formativa i professional que més li interessa. Perquè un dels reptes de l'acord és permetre, precisament, que l'alumne dissenyi els seus propis itineraris, amb flexibilitat, en funció de les seves necessitats i del seu moment personal.

L'Acord per a la Planificació de la FP deixa clares les intencions des del principi: l'FP és "una de les palanques decisives de canvi a Catalunya, ja que impacta tant en les trajectòries formatives i professionals de les persones com en l'accés a majors cotes de competitivitat de les empreses". Un dels principals compromisos és el de dotar de recursos al sistema. Els signants comparteixen l'anàlisi sobre el "dèficit històric" que pateixen els pressupostos de formació professional i acorden "treballar per a garantir un augment progressiu per a situar els pressupostos a nivells de la mitjana europea" i garantir que "el conjunt de la ciutadania pugui accedir a la FP".

Un altre objectiu del pla és apostar per la FP Dual, de manera que s'arribi a les 15.000 persones que realitzen aquesta formació, entre certificats i títols professionals.

Més centres i més graus superiors

Els signants també es comprometen a "garantir centres d'FP suficients per a atendre les demandes presents i futures de nous grups" i a "planificar l'oferta de graus superiors com a continuïtat de graus mitjans dins del seu itinerari". Aquest últim punt buscar solucionar la falta de places suficient en grau superior per a assumir a l'alumnat de grau mitjà.

L'agència FPCat serà l'encarregada de liderar l'estratègia d'orientació i planificació de l'oferta integrada d'FP amb l'horitzó de 2025. En aquest important àmbit de la planificació i l'orientació, l'acord insta a "contenir el creixement de la formació amb excés d'oferta i baixa inserció laboral". "Cal establir un equilibri entre atendre la demanda i els esforços per a evitar l'abandó. L'orientació és clau".

Un altre aspecte que recull l'acord, i que sempre han defensat els sindicats, és tenir en compte a l'hora d'oferir places d'FP les possibilitats de transport públic de l'alumnat que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència. Així, l'acord insta a "tenir en compte les zones de mobilitat en transport públic per a planificar l'oferta formativa, especialment dins d'un mateix itinerari formatiu, tenint en compte beques i ajudes a l'alumnat".

Novetats del curs 23-24

L'acord contempla ja novetats de cara al pròxim curs 23-24. Per a començar, en l'àmbit competencial de Educació, el curs començarà amb 273 grups nous i 8.129 noves places que situaran l'oferta total en 171.028 places. L'augment es concreta en 270 noves places de Programes de Formació i Inserció (PFI), 300 en Itineraris Formatius Específics (IFE), 400 d'FP de grau bàsic, 3.927 de grau mitjà i 2.937 de grau superior. A més de 295 per a fer formació 'en línia' a través del Institut Obert de Catalunya (IOC).

L'augment de places comporta igualment un augment de professorat: s'incorporaran 698 docents, amb la qual cosa el professorat d'FP se situarà en 9.390 professionals.

També hi ha novetats de cara a la preinscripció: es prioritzarà en l'accés als cicles formatius de grau mitjà a l'alumnat procedent de primer de Batxillerat i d'escoles d'adults, així com al de continuïtat de quart d'ESO (com ja s'ha fet en el curs actual).

Aquest curs 23-24 també s'augmentarà l'oferta de graus d'FP no presencial des de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). L'acord contempla passar de 8 a 20 graus de cicles i crear 3 cursos d'especialització. També oferir certificats professionals.

Així mateix, per primera vegada, tot l'alumnat d'FP en procés de matrícula ordinària sabrà la seva plaça abans d'iniciar el curs i començarà les classes el primer dia. Alguna cosa que, per estrany que sembli, no succeïa ara. Sense anar més lluny, recordar que aquest curs 22-23, que va començar el 7 de setembre, va haver-hi més de 20.000 joves que van haver d'esperar assignació de plaça fins al final del procés i no van poder començar les classes fins a finals de setembre.

Atesa la casuística d'aquest àmbit educatiu, els alumnes d'FP començaran el curs més tard que els de primària i ESO, segons va avançar fa uns dies la secretària general de Educació, Patrícia Gomà, sense concretar, no obstant això, la data.

A més, els pressupostos de la Generalitat ja incloïen una partida de 33 milions d'euros per equiparar retributivament el professorat d'FP amb el de secundària, cosa que fixa la llei d'educació Lomloe. "Catalunya és l'única comunitat autònoma on això encara no s'ha fet efectiu", recordava Jesús Martín, responsable d'FP d'UGT.