L'Ajuntament i UManresa estrenen una formació per adquirir habilitats professionals

ProManresa, l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa, i el Centre d’Innovació en Simulació d’UManresa (CISARC) d’UManresa han dissenyat l’Escola de Competències, una nova proposta formativa adreçada tant a persones emprenedores com en situació de recerca de feina, per aprendre a desenvolupar competències transversals com la comunicació, el treball en equip, la iniciativa, la resiliència i la gestió de l’estrès. La nova formació es farà a través d’una metodologia innovadora, la de la simulació, que permetrà l’alumnat idear i practicar situacions reals en les quals hagi de demostrar que domina aquestes habilitats.

Aquesta acció formativa, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es posarà en marxa a l’abril en el marc d’un projecte en què participaran persones usuàries de diferents serveis locals d’ocupació del Bages. Aquesta metodologia es podrà aplicar posteriorment a la resta de serveis d’ocupació del territori.

L’Escola de Competències parteix de la base que, si fins ara els títols i la formació acadèmica eren suficients per accedir a molts llocs de treball, en l’actualitat és imprescindible sumar-hi aquelles competències i habilitats transversals que són necessàries per a qualsevol feina. Es tracta d’habilitats com la capacitat de treball en equip, la comunicació, la resiliència, la creativitat, la iniciativa, la gestió del temps, la resiliència, l’autoaprenentatge o la gestió de l’estrès.

Aquest canvi de paradigma és el que ha fet que ProManresa i altres Serveis Locals d’Ocupació i Emprenedoria del Bages hagin reorientat el seu treball per enfocar-lo en l’orientació per competències de les persones, segons expliquen fonts de l'Ajuntament. L’experiència d’UManresa, a través del CISARC, permetrà desenvolupar un programa pioner per utilitzar la metodologia de la simulació en benefici de persones que estiguin en procés d’emprendre o de cerca de feina. L’objectiu és que sàpiguen identificar les habilitats que tenen i aquelles que els manquen i treballar per desenvolupar-les.

Una metodologia que ajuda a avaluar i desenvolupar competències

La simulació́ s’ha integrat en els processos de formació́ contínua d’UManresa com una metodologia de docència i d’aprenentatge efectiva per consolidar i desenvolupar competències que han de tenir els professionals en l’exercici de la seva funció. En la formació́ per competències, coneguda internacionalment com a Outcome Based Education, el participant es un element actiu i la formació́ se centra en els aprenentatges entesos com a resultats, i no en l’ensenyament, que és el mitjà per assolir-lo.

L'avaluació de les competències només es pot fer a través de l’acció. És per això que la simulació́, que és una metodologia activa, és una eina perfecta per fer aquesta avaluació. Des de la recreació de la realitat professional, afavoreix el desenvolupament de competències i permet evidenciar si els participants en els programes formatius desenvolupen de manera competent les tasques que té encomanades de la mateixa manera com ho faria en la seva realitat professional.

Suma d’experteses

Aquest innovador programa és el resultat de la suma de dues experteses: la de ProManresa i altres serveis locals que orienten persones, que compten amb experts en la identificació, avaluació i desenvolupament de competències, i la del CISARC d’UManresa, amb 10 anys d’experiència en l’entrenament de competències professionals a través de la metodologia de la simulació.

El treball conjunt dels professionals dels dos àmbits permetrà treballar en la formació de persones a partir de la recreació de casos que permetin tant l’avaluació com el desenvolupament de les competències transversals que demanda el món laboral en l’actualitat. L’objectiu és que aquest procés formatiu culmini amb una acreditació d’aval universitari de les competències.

Per validar la utilitat de l’ús de la simulació en aquest tipus d’acció formativa, es treballarà amb dos grups de persones, que participaran en una prova pilot que permetrà contrastar la diferència existent entre una orientació clàssica i l’orientació feta a través de processos formatius basats en la simulació. La prova pilot inclou també un treball amb empreses per impulsar la definició de les vacants de treball tenint en compte les competències i per introduir aquesta nova visió competencial al funcionament de les empreses.