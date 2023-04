El permís parental de vuit setmanes inclòs en la llei de famílies haurà de ser remunerat, segons ha assenyalat aquest dimarts el secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, que ha explicat que hi ha de termini fins a l’agost del 2024 perquè quedi establert així.

En la roda de premsa per valorar les dades d’ocupació del març, Pérez Rey ha explicat que la transposició de la directiva europea obliga que aquest permís sigui retribuït, però que hi ha de termini fins a l’agost del 2024 per veure com es fa.

La llei de famílies remesa al Parlament la setmana passada inclou un permís de vuit setmanes sense remunerar per a pares i mares per a l’atenció dels fills.

El permís es podrà gaudir de manera contínua o no i a temps complet o parcial fins que els menors tinguin vuit anys.