L’Agència Tributària ha obert aquest dimarts el termini per presentar la declaració de la renda corresponent al 2022, que es mantindrà obert fins al 30 de juny. A les 10.30 hores d’aquest dimarts ja se n’havien presentat més de 470.000, a raó de més de 1.500 declaracions per minut, «segurament, amb la intenció d’obtenir la seva devolució al més aviat possible», segons les dades avançades per la directora general de l’Agència Tributària, Soledad Fernández, en la roda de premsa de presentació de la campanya. Com és habitual, les primeres devolucions s’iniciaran 48 hores després de l’inici de la campanya, aquest dijous.

És previst que en aquesta campanya es presentin un total de 22.899.000 declaracions, el 3,4% més que l’any anterior. D’aquest total, s’espera que 13,6 milions donin dret a devolució (un 60% del total i el 2% menys que l’any passat) per un import estimat de 9.946 milions d’euros. A més, s’espera un fort augment del 14,2% de les declaracions amb resultat a pagar, fins als 7.649.000, per import de 16.448 milions (el 5,6% més que a la campanya anterior).

En saldo net, es podria dir que la campanya de la renda li sortirà a ingressar a l’AEAT per import de 6.502 milions d’euros, el 20,6% més que l’any anterior.

La directora general de l’AEAT ha evitat relacionar amb la inflació el fort augment del 14,2% de les declaracions de la renda amb resultat a pagar per als contribuents. Segons Soledad Fernández, aquesta circumstància s’explicaria per l’increment en els rendiments de capital mobiliari i d’activitats immobiliàries; també per l’augment dels rendiments procedents d’activitats econòmiques i de determinades rendes del treball o professionals subjectes a tipus baixos de retenció. «Són molts motius pels quals entenem que es produirà una situació similar a la que ja es va produir l’any anterior», ha rematat Soledad Fernández.

Per recordar determinades obligacions de tributació a certs contribuents, l’AEAT ha previst mostrar 328.000 avisos relacionats amb la tinença de monedes virtuals, 807.000 avisos sobre obligacions de declaració que afecten rendes d’altres països i 661.000 que tindran a veure amb lloguers d’immobles. A més, es preveuen altres milers d’avisos per informar noves beneficiàries de l’ampliació de la deducció per maternitat.

Les principals novetats que ha previst l’AEAT per a l’actual campanya de la renda inclouen la incorporació d’un assistent virtual de renda que complementarà l’actual informador per a la resolució dels principals dubtes dels contribuents a l’hora de confeccionar la seva declaració, així com la posada en marxa de millores en el programa Renda Web per fer més àgil la navegació.