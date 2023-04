La demanda de l'habitatge en propietat, que se situava en màxims històrics fa un any, torna a alentir-se com a conseqüència de les alces de tipus d'interès impulsades pel Banc Central Europeu (BCE) per combatre la inflació. El 17% dels catalans que busquen comprar un pis han aturat el procés per l'encariment de les hipoteques el febrer del 2023, segons un informe publicat per Fotocasa aquest dijous. Aquest percentatge se situava en el 12% el semestre anterior. L'informe també assenyala que s'ha incrementat vuit punts els compradors qui l'alça de preus ha impactat molt o força en la seva decisió, fins al 62%.

En aquest context, els compradors que continuen endavant amb la seva decisió opten per les hipoteques de tipus fix, encara que siguin més cares que abans. Així ho indica un informe publicat per pisos.com, segons el qual, el 72% dels espanyols que comprarà una casa aquest any admet que contractarà una hipoteca fixa. En canvi, un 16,7% es decanta per la variable i un 11,1% per la mixta, segons recull la darrera enquesta elaborada pel portal immobiliari. "Aquestes dades no fan més que posar de manifest el clar canvi de tendència que està experimentat el comprador d'habitatge en els darrers anys", explica Ferran Font, director d'Estudis i portaveu de pisos.com, que assenyala el desig dels hipotecats de tenir “una quota sense sorpreses que els permeti guanyar en estabilitat i seguretat davant d'un Euríbor imprevisible”.