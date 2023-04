Una representació del Centre de Formació Pràctica de Manresa (CFP), integrada per Emma Moreno i Xavier Martínez, directora i professor del Centre de Formació Pràctica; Sílvia Gratacós, presidenta de la Fundació Lacetània, i Joan Ramon Perdigó, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, ha comparegut aquest dijous davant la Comissió d'Empresa i Treball per informar sobre l'activitat del centre manresà com a referent en la formació i el suport tecnològic a la indústria del metall.