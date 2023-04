La DO Pla de Bages reforça amb vi l’arrelament de Moliner a la comarca

A l’escriptora Empar Moliner, des de fa unes setmanes afincada al barri de Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar, li entusiasma la cultura del vi. I ha aterrat, potser no del tot casualment,en una comarca vitivinícola en la seva recerca d’una finca antiga per fer-se seva. Aquest dimarts a la tarda, la DO Pla de Bages ha convidat Moliner a conèixer les seves instal·lacions de la Casa de la Culla, una trobada que ha servit per reforçar el ja magnífic coneixement de l’escriptora dels vins locals.

Representants d’una dotzena de cellers dels disset de la DO (més els quatre viticultors sense celler vinculats a la denominació) han fet els honors a aquesta nova bagenca, que ja exerceix el seu comarcalisme amb molta passió. Moliner, intensament embrancada en la remodelació de la seva masia de Cal Joan del Plaià (mentre no està a punt, viu amb la seva família en una finca a tocar), ha estat guiada per la seu de la DO per la seva secretària, Eva Farré, i ha descobert, fascinada, la història de la casa i molt especialment les enormes botes del celler. Esperonada pels celleristes i per una curiositat hiperactiva, Moliner s'ha introduït en una de les botes, fent gala d’un contorsionisme aventurer celebrat pels representants de la DO. En sortir, amb ajuda del president de l’entitat, Joan Soler, Moliner ha cridat, en un bateig espontani de la seva pertinença al territori: «ja sóc bagenca». Doncs això.

Moliner està arrelant a la comarca i té, com ja va demostrar en la seva presentació pública a Castellbell, un gran interès pel territori i els seus vins.I per com tenir cura de la vinya que preveu plantar a Cal Joan del Plaià. Li’n caben 300 ceps, ha assegurat la seva parella, el músic i matemàtic Àlex Torío, aficionat al sumoll. Aquesta varietat, autòctona, i el picapoll, que també ho és, són les recomanacions que s'ha endut dels cellers bagencs. La recomanació i també un cep de cadascuna de les varietats perquè comenci a plantar. Moliner també ha estat obsequiada amb una ampolla de cadascun dels cellers de la DO i dels viticultors sense celler. Una àmplia mostra de la singularitat del vi bagenc, que en Moliner té una aliada i una entusiasta: de la vintena de vins que li van estat presentats ha assegurat conèixer-los tots menys Sotabosc, del jove celler Sant Miquel d’Oló, un dels darrers que s’ha incorporat a la DO.

L’escriptora, preocupada per com salvar la seva futura collita de senglars i cabirols (una tasca complexa, l’avisen tots), ha convidat algun representant de la DO a intervenir aquest dijous en el seu petit espai «al programa de la Melero». La comarca ja comença a treure rèdit promocional de l’escriptora, que aquest dimarts ha conegut també detalls de la ruta del vi bagenc i que ha demanat amb interès adreces de locals de la comarca on es puguin tastar els vins bagencs. La DO li’n farà arribar una llista.