Hisenda rebaixa l’IRPF a agricultors i ramaders per la sequera i la guerra

El Ministeri d’Hisenda ha aprovat rebaixar almenys un 25% l’IRPF del 2022 a agricultors i ramaders per pal·liar les conseqüències de la sequera i la guerra a Ucraïna. El govern espanyol preveu que uns 49.000 productors catalans es podran beneficiar de la mesura, que suposarà una reducció de la base imposable al voltant dels 109 milions d’euros. L’ordre publicada ahir al BOE detalla que a la bonificació de l’impost s’hi podran acollir els agricultors i ramaders que tributen pel sistema de mòduls. El text també inclou reduccions específiques pels sectors en situació més vulnerable i per zones geogràfiques. En alguns casos les bonificacions arriben al 50% de l’impost.

El Govern calcula que al conjunt de l’Estat la mesura beneficiarà 800.000 productors i suposarà una rebaixa de la base imposable de 1.807 milions d’euros. «Fem un esforç excepcional per compensar unes circumstàncies excepcionals», va dir el ministre d’Agricultura, Luis Planas.

La mesura estableix una reducció del rendiment net del 35% per l’adquisició de carburants agrícoles i del 15% per la compra de fertilitzants en l’IRPF de 2023, dos dels productes que més s’han encarit durant l’últim any. A més, es mantenen les reduccions que ja es van establir l’any passat pels agricultors que hagin utilitzat electricitat en el rec i pels ramaders que hagin adquirit pinso a tercers. En relació amb els sectors considerats més vulnerables, que es podran beneficiar de reduccions específiques, són l’olivera i l’apicultura, on la bonificació s’eleva fins al 50%, i el conreu de cereals, llegums, préssec, nectarina, albercoc o sectors ramaders, que la bonificació és del 30%.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Planas va explicar que el govern espanyol ha autoritzat repartir 104 milions a les comunitats per finançar programes agrícoles i ramaders. Una primera línia de 84,8 milions d’euros es destinarà a projectes en matèria de bioseguretat en sanitat animal i vegetal i inversions en agricultura o eficiència energètica. La segona línia, de 19,2 milions d’euros, serà per programes d’erradicació de malalties en animals i de lluita contra plagues.