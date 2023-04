L’Associació de Polígons Industrials de Sant Vicenç és una entitat que agrupa a les empreses del municipi amb l’objectiu de millorar les condicions dels polígons industrials i impulsar el seu desenvolupament. Les empreses són les que tenen clares les seves prioritats i necessitats de millora, i l’associació recull les seves demandes per proposar solucions conjuntes que han de ser consensuades amb l’Ajuntament, ja que l’entitat no té potestat per fer segons quines accions.

Els problemes i les demandes que solen presentar els empresaris a l'associació estan relacionats amb la realització del vial d'accés als polígons industrials, la solució a l'accés als polígons en zona inundable i la realització del nou POUM del municipi. Aquests temes són claus per a la millora dels polígons i la seva demora genera un neguit general entre els empresaris. El procediment L'associació rep les demandes dels associats, tant les que els pertoquen en la seva majoria com les particulars. La bona entesa amb l'Ajuntament i la motivació de l'associació per a millorar i donar resposta són la base de la seva feina. La comunicació entre l'associació i l'Ajuntament es fa a través del departament de Promoció Econòmica, que és qui en fa la derivació de la queixa i qui dona la resposta a l'associació. Des de principis d'any s'ha establert un calendari de reunions i de comunicació de temes pendents, suggerit pel departament de Promoció Econòmica. L'Ajuntament escolta els problemes dels empresaris i intenta donar resposta a les qüestions de manteniment, com neteja del vial públic o reparació de temes com il·luminació o desperfectes a la via pública. Altres temes com seguretat, senyalització, millora de la jardineria o millora dels accessos, s'han de tractar a més llarg termini, ja que el procés per obtenir la solució així ho comporta.