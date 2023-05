El Govern entregarà aquest estiu vals de 100 euros a casa dels alumnes de primària per comprar material escolar per al curs que ve, segons ha avançat 'Rac 1' i ha confirmat l'ACN. Les famílies rebran a casa un xec que després podran gastar als comerços que s'adhereixin a la iniciativa. L'ajut va ser anunciat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general que es va celebrar al setembre però fins ara no s'havia concretat com es faria realitat.

La mesura busca pal·liar l'efecte que té l'alta inflació sobre les famílies. Segons ha informat Rac 1, aquest ajut serà universal per a tots els alumnes de primària d'escoles públiques i concertades.