El sector dels làctics ha posat en marxa tres rutes per Catalunya amb l'objectiu de "revaloritzar i donar visibilitat" als seus productes. Sota el nom de Lactòfils, la Ruta dels Lactis, el projecte dona a conèixer el món dels làctics i la seva importància per a Catalunya, tot potenciant el seu valor cultural i donant visibilitat a tots els agents implicats en la seva producció, transformació i control de qualitat. Les rutes permeten visitar camps, granges, obradors i agrobotigues, entre d'altres. EcoFranch, de Montferrer; Formatgeria Mas Eroles, d'Adrall, i Formatges Oliva, d'Oliana, tots tres a l'Alt Urgell, estan integrades a a la ruta de Lleida, amb un total de 5 participants. Betara, de Perafita, al Lluçanès; i Caterí Cuinant Formatges, de Calders, al Moianès, són a la ruta de Barcelona, en què també hi ha cinc participant, i a la de Girona, n'hi ha 8.

Durant la presentació de les rutes la promotora d'aliments catalans (Prodeca) ha detallat que cada català gasta 43 euros a l'any en la compra de llet, 21 euros en iogurts i 72 euros en formatges. El sector actualment disposa de 486 explotacions de vaques lleteres i un cens de 73.900 vaques de llet. Pel que fa al consum, les últimes dades disponibles corresponents al 2021 indiquen que a tot Catalunya es van consumir 60 litres de llet per persona, 10,3 quilos de iogurts i 8,7 quilos de formatge. El projecte 'Lactòfils, la Ruta dels Lactis' l'impulsa l'Associació Interprofessional Lletera de Catlaunya (ALLIC) i el sector lleter associat a l'Institut de la Llet i compta amb la col·laboració de la promotora d'aliments catalanes Prodeca, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.