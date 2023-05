CaixaBank guanya 855 milions d'euros el primer trimestre, un 21% més, i en paga 373 pel nou impost a la banca

CaixaBank ha guanyat 855 milions d'euros el primer trimestre de 2023, el que suposa un increment del 21,1% en comparació a l'any passat. En un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat ha informat també del pagament de 373 milions pel nou tribut a la banca. Si es miren els resultats abans d'impostos, el benefici creix un 41,3%, fins als 1.359 milions. Segons ha ressaltat CaixaBank, la millora del resultat es deu, principalment, a l'augment dels ingressos, que augmenten un 30,4% fins als 3.449 milions d'euros. L'entitat ha ressaltat també l'esforç per mantenir la ràtio de morositat en “mínims històrics”, amb un 2,7% al tancament del trimestre.

"La millora del resultat atribuït suposa una bona notícia no només per als nostres accionistes, entre els quals destaquen la Fundació 'la Caixa' i el FROB, sinó també per als nostres clients, perquè reflecteix la nostra capacitat per donar suport a les seves necessitats, i per a la societat, perquè comptar amb un sector financer fort i de confiança és clau per dinamitzar l'economia i l'activitat empresarial", ha destacat el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. D'altra banda, el directiu ha certificat la bona dinàmica comercial del banc i la seva "privilegiada posició en liquiditat i solvència".

En el capítol d’ingressos, CaixaBank registra un augment significatiu del marge d’interessos, que creix fins als 2.163 milions d'euros (un 48,6% més), mentre que les comissions netes es mantenen estables en 937 milions d'euros (un 0,1% més). Per la seva part, els recursos de clients assoleixen els 614.608 milions d'euros a 31 de març (un 0,5% més en el trimestre) per la bona evolució en els productes d'estalvi a llarg termini i a la recuperació dels mercats financers. Dins d'aquests, els actius sota gestió pugen fins als 154.007 milions d'euros per l'impuls dels fons d'inversió i les assegurances d'estalvi.

Fonts de CaixaBank apunten que la resistència de l'economia espanyola i la bona gestió del risc feta per l'entitat han permès mantenir la ràtio de morositat en nivells "mínims històrics". En aquest sentit, els saldos dubtosos disminueixen fins als 10.447 milions d'euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d'actiu i la "gestió activa" de la morositat, amb una reducció de 243 milions d'euros en el trimestre. Alhora, els fons per a insolvències se situen a tancament de març en els 7.921 milions d'euros i la ràtio de cobertura continua incrementant-se.

L'entitat també ha aprofitat la presentació dels resultats del primer trimestre per reivindicar la seva aposta per l'accés a l'habitatge. Així, ha indicat que compta amb 11.207 pisos al seu programa de lloguer social i ha aportat més de la meitat del total d'immobles que el sector financer ha cedit al Fons Social d'Habitatges, un mecanisme creat el 2013 per oferir cases a preus reduïts per famílies en situació de necessitat especial.