La cancel·lació d'un vol per la mort d'un pilot no eximeix l'aerolínia d'indemnizatzar els passatgers. En una sentència publicada aquest dijous, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) defensa que la mort d'un pilot no és una "circumstància extraordinària", igual que tampoc ho és una malaltia que pugui afectar a un membre indispensable de la tripulació. Pel tribunal, la mort d'un pilot o malaltia d'un treballador indispensable és "inherent a l'exercici normal de l'activitat de la companyia aèria". "Quan es planifiquen les tripulacions i els horaris laborals del personal s'ha de tenir en compte la possibilitat que hi hagi aquests imprevistos", diu la sentència.

La sentència respon a un pregunta prejudicial sobre el dret dels passatgers a rebre una indemnització per la cancel·lació d'un vol a causa de la mort del copilot. Es tractava d'un vol de la companyia TAP Portugal que a primera hora del matí anava d'Stuttgart (Alemanya) a Lisboa (Portugal). El mateix dia del vol es va trobar el copilot mort a l'habitació de l'hotel i la tripulació va traslladar que no podia volar, amb la qual cosa es va cancel·lar el vol. Una nova tripulació es va traslladar a la ciutat alemanya i els passatgers van viatjar finalment a la tarda a Lisboa amb un vol de substitució. Alguns passatgers van reclamar una indemnització per la cancel·lació del vol, però la companyia va al·legar que la mort del copilot havia estat un fet imprevist extraordinari que l'eximia de l'obligació d'indemnitzar.