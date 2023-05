Seat informa que la Healthy Week és un projecte important per a la companyia automobilística de Martorell des que es va implementar, el 2018. Aquesta iniciativa demostra el compromís de l'empresa per la cura de les persones amb projectes i activitats que van molt més allà dels estàndards marcats i que aposten per una vida sana i saludable.

“La Healthy Week és una oportunitat per oferir als nostres empleats recursos útils per millorar el seu benestar físic i mental i reforçar la nostra cultura de seguretat i prevenció de riscos al lloc de treball. Dedicant-nos al benestar dels nostres empleats, estem invertint en l'èxit a llarg termini de la nostra empresa i en la qualitat de vida de la nostra comunitat laboral”, ha afirmat Patricia Such, directora de Corporate Operations en Seat S.A. El més destacable de l'actual edició és la quantitat de ponències que hi ha programades per part de nombrosos i reconeguts professionals del sector sanitari, molts d'ells membres del Comitè Científic Seat Empresa Saludable (CSSES). A més, per primera vegada aquest 2023, s'han obert algunes d'aquestes activitats al públic general que es duran a terme a Casa Seat.