Kadira ofereix una àmplia gamma de mobiliari per a la llar, tant per a l’interior com per a l’exterior, l’oficina i l’hostaleria, així com una extensa representació tota mena de cadires.

La selecció del seu producte està feta tenint sempre en compte la qualitat, el disseny i l’ergonomia i apostant per marques tan nacionals com internacionals que son referents a escala mundial com: Andreu World, Forma5, Lagrama, Fama, Enea, Ondarreta, Stua, Calligaris, Ethnicraft, Dedon, Herman Miller, Varier, Sedus...etc.

L’assessorament que dona Kadira als seus clients no es limita a recomanar un tipus de mobiliari, sinó que va molt més enllà ja que ofereix un assessorament molt personalitzat executant projectes a mida per a tota classe d’espais, en els que les prioritats són l’eficiència dels espais, el benestar dels usuaris i l’ergonomia.

No importa si un espai és més gran o més petit, més lluminós o més fosc, si el pressupost és alt o baix... els treballadors i resposnables de Kadira troben les peces de mobiliari i complements adequades per poder transformar-lo en un espai que aporti al client tot el que necessita, sempre apostant per la qualitat, la durabilitat i l’atemporalitat.

L’experiència de Kadira en l’assessorament i moblament en el món de l’empresa i de l’hostaleria és molt àmplia, entre els seus clients compten moltes de les millors empreses del Bages i també col·laboren estretament amb estudis d’arquitectura i d’interiorisme intentant sempre trobar la millor opció pel client final.

El salt a Barcelona

El 2014, els responsables de Kadira van decidir fer el salt a Barcelona amb una Concept Store, al carrer París 43, anomenada Ergonomika, on es poden trobar totes les solucions ergonòmiques per seure, així com una àmplia gamma de complements ergonòmics i altres productes enfocats al benestar personal de les millors marques mundials actuals. Tots els serveis que ofereixen són propis, des de l’emmagatzematge fins al transport i el muntatge. L’empresa s’enorgulleix de l’equip que la conforma i que cada dia ho donen tot per aconseguir la màxima satisfacció del client.