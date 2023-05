El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural xifra en uns 7 milions d'euros els ajuts que dimecres va anunciar per comprar farratges per als ramaders de boví, oví i cabrum per compensar les despeses que generarà que el ramats no puguin pasturar per la sequera. Amb aquesta mesura, la conselleria liderada per Teresa Jordà vol "complementar" el paquet d'ajudes per a agricultors i ramaders que el Govern espanyol va aprovar fa una setmana i que Jordà qualifica "d'insuficient". També critica que no té en compte la situació de sequera, sinó que ha sigut un "cafè per a tothom". Jordà ho ha dit a Verdú, a l'Urgell, on ha afegit que aviat articularan ajuts per compensar els productors de cereals d'hivern afectats per la manca d'aigua.

La consellera s'ha reunit amb les comunitats de regants de l'Algerri-Balaguer, i amb la del Segarra-Garrigues i Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), i ha visitat diverses finques per donar seguiment de l'afectació derivada de la sequera en aquestes zones que depenen de la gestió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Sobre la CHE, Jordà ha anunciat que dilluns es tornarà a reunir amb la ministra Teresa Ribera a la taula agrària a Madrid, on reiterarà la petició del Govern de participar en la gestió de la conca catalana del riu Ebre. Jordà ha afegit que a la reunió també plantejarà de nou al govern espanyol la necessitat de firmar un conveni per modernitzar el canal d'Urgell: "Nosaltres ja tenim en marxa projectes per 138 milions, però encara volem anar més enllà i finançar el 60% dels 1.200 milions que calen per a actualitzar el canal més gran de l'Estat sense modernitzar".