L'ExpoBages arranca amb bones perspectives fins l'arribada de la pluja

La tarda d'aquest divendres ha començat amb bones sensacions per a la 41a edició de la fira manresana ExpoBages. La majoria d'estands oberts, gent al carrer i vendes, el més desitjat en la multisectorial. A les 7, però, un xàfec d'aquells d'abans, ha truncat un començament que es preveia magnífic i ha convertit la fira en un petit desert xop. Coses del temps.

En qualsevol cas, l'Expo ha donat les seves primeres passes d'enguany amb energia. Amb més estands que l'any passat (fet que allunya el fantasma de l'obsolescència del model firal), amb força cares noves (que demostra la capacitat de renovació comercial de l'esdeveniment) i amb una destacada presència de les companyies locals de fibra, potser el sector estrella de la fira tradicional d'enguany. Vera, Parlem, Connecta i Fibracat hi tenen parada i agafen així el relleu, destacava l'organització, d'altres sectors que han estat tendència en la història de l'Expo, com ho van ver les immobiliàries, les entitats financeres, les asseguradores, la informàtica o la telefonia mòbil. Aquest any toca fibra.

L'aparador comercial ocupa des de la Plana de l'Om (amb molt protagonisme per a les associacions de veïns), el primer tram del Passeig (empreses, bàsicament) i el segon tram del Passeig fins a plaça Espanya (amb l'alimentació i els artesans de trets distintius). La fira torna per mostrar producte i sobretot per vendre. Ahir hi havia paradistes contents de l'arrancada i altres que lamentaven haver perdut la tarda (o l'estona de tarda no passada per aigua).

Això l'ExpoBages tal com l'hem conegut sempre. A Sant Domènec ja és una altra cosa. L'espai és per al TecnoBages, l'aposta essencial dels responsables de la fira per dotar de singularitat l'esdeveniment estel·lar del calendari firal manresà. De moment, ja ho destacàvem en la prèvia, el TecnoBages es presenta en la seva segona edició com una flor per florir. Tot i que la seva concepció és ambiciosa, la posada en escena és modesta, perquè l'organització, assegura el responsable de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, pretén anar "pas a pas" per consolidar la idea. Un pla que preveu que el TecnoBages acabi sent alguna cosa exportable, amb capacitat d'atracció més enllà de la comarca.

Després d'una arrancada, dijous, molt orientada als professionals, aquest divendres la fira ja era una altra cosa, amb activitats que busquen atraure infants i famílies: un planetari, un escape room per sensibilitzar sobre l'impacte ecològic de la tecnologia i tota una exposició d'experiències per conèixer les noves tecnologies vinculades a la mobilitat. I això amb la participació d'agents rellevants en la Manresa de l'educació STEM, com la UPC o el museu Valentí Masachs. Laia Puig, coordinadora del TecnoBages, i Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires, insistien en la voluntat d'aglutinar oci i negoci, famílies i empreses, contactes i formació professional i divulgació tecnològica. "Aquesta edició hauria de ser la de la consolidació", afirma Tulleuda, per a qui el TecnoBages ha de ser "el distintiu" de futur de l'Expo. I ho ha de ser perquè "de forma natural" respon a l'interès empresarial i formatiu del territori: la tecnologia com a base de la potent indústria vinculada a la mobilitat del territori. No hi ha gaires precedents de la idea que vol implementar Manresa, assegura Tulleuda. I per això s'ha fet una potent aposta també pressupostària: de 33.000 euros l'any passat a 50.000 enguany, amb la participació destacada tant de l'Ajuntament i la Generalitat com d'institucions i empreses locals.