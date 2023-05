La sequera tindrà un impacte desigual en la cistella de la compra de productes locals, tot i que el consumidor pot notar certs augments de preu i una menor disponibilitat de producció kilòmetre 0, segons les previsions d'agricultors i distribuïdors consultats per l'ACN. De fet, els distribuïdors preveuen que la campanya de fruita d'enguany sigui, malgrat tot, millor que la de l'any passat, la pitjor en 40 anys per culpa de les gelades. "No busquem proveïdors alternatius", explica el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), Roger Gaspa. Catalunya és una potència agroalimentària, i de fet, només el 10% de la producció de fruita és per a consum local, així que Gaspa descarta el desabastiment.

El sindicat ASAJA preveu que l'efecte de la sequera en els conreus tingui un impacte mínim per al consumidor, si bé es notarà amb una davallada de productes de proximitat en les prestatgeries i, lleugerament, en els preus.

Menys préssecs i nectarines, i més cars

El director d'Afrucat, Manel Simon, preveu menys producció que altres anys perquè el canal d'Urgell s'ha tancat i les finques fruiteres que s'abasteixen del canal Catalunya-Aragó, al Baix Segre, compten amb restriccions d'aigua del 50%.

A més, davant la incertesa i la "por" de falta d'aigua, els pagesos del Segrià han fet enguany una aclarida "molt més intensa" que altres anys, explica Simon, és a dir, han deixat menys fruits als arbres perquè els que quedin puguin aconseguir la mida mínima necessària per a la comercialització. Això ha fet apugar els costos, perquè ha calgut contractar més mà d'obra, i Simon reconeix que aquest augment "necessàriament", repercutirà en el preu final del producte.

"Això no vol dir que el consumidor hagi de pagar més cara la fruita, sinó que al llarg de tota la cadena tots ens hem d'estrènyer el cinturó per assumir aquest augment de costos i que el preu de venda final sigui només uns cèntims més car", explica el director d'Afrucat, que preveu que la qualitat dels préssecs i nectarines, així com les cireres, enguany serà molt bona.

La poma, la gran incògnita

En relació a les pomes i les peres, encara és aviat per fer una previsió de com anirà la campanya a Ponent, ja que no comença fins a finals de juliol. En qualsevol cas, està clar que amb el tancament del canal d'Urgell la producció anirà a la baixa ja que aquests cultius estan concentrats, principalment, a l'àrea regable d'aquest canal.

"És cert que al Pla d'Urgell s'està perdent el 100% de la collita, però de pomes se'n produeixen en altres llocs del territori", afirma Roger Gaspa, que creu que les pluges dels últims dies "poden fer que la producció sigui millor del que es preveia fa unes setmanes".

De fet, els productors de les Denominacions d'Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides de la demarcació de Girona asseguren que les pluges han donat una treva a les produccions.

El president de l'IGP Poma de Girona, Jaume Armengol, ha explicat a l'ACN que preveuen mantenir els nivells de producció que tenien altres anys. El principal motiu és que porten diversos anys aplicant mesures per optimitzar l'aigua, com ara instal·lant el reg de gota a gota o utilitzant fertilitzants orgànics per mantenir la humitat del sòl.

Armengol considera que caldrà "filar molt prim" amb l'ús de l'aigua si no plou més però augura "garantir el servei de fruita" tota la temporada.

Sense problemes d’abastiment

"Els supermercats, som el 10% del destí de la producció total de nectarina, poma, préssec...hi ha molta disponibilitat de producte perquè som un país exportador", reflexiona Gaspa. De fet, fins i tot amb la pitjor collita dels últims 40 anys, l'any passat, hi va haver "fruita suficient" per cobrir la demanda de la clientela.

"No hi ha un problema de desabastiment, no busquem proveïdors alternatius, i tampoc ho vam fer l’any passat", afegeix, remarcant que si estan "preocupats" per alguna cosa és perquè el fet de comptar amb collites inferiors faci que "els mercats internacionals condicionin el preu".

Preguntat sobre els preus, Armengol també apunta que molt caldrà de la situació a nivell internacional, i evita fer prediccions. En tot cas, considera que no canviaran gaire respecte als actuals, perquè la seva producció s’ha pogut mantenir.

Incertesa amb els cítrics

Encara és aviat per avaluar si la collita de cítrics de les Terres de l'Ebre es veurà seriosament compromesa per la sequera.

"Dependrà de les pluges i les restriccions en els regadius", apunta el director de la cooperativa Soldebre de Tortosa, Pere Albacar. A banda de l'aigua dels canals, ara limitada, alguns disposen de pous per poder regar. D'això en dependran els calibres i les possibles pèrdues.

Després d'una campanya amb producció baixa i preus també baixos les perspectives per a la de la pròxima tardor no són dolentes, a priori. El clima de l'estiu, en aquest sentit, esclarirà els dubtes. La preocupació, admet Albacar, és que la manca de producció per la sequera pugui accentuar la suplantació del producte de quilòmetre zero pels cítrics d'importació que ja inunden el mercat nacional i fan caure el preu.

L’oli ebrenc, a l’alça…

Les perspectives tampoc són especialment bones en el sector de l'oli d'oliva. Soldebre és la principal cooperativa catalana del sector. Després d'haver gairebé duplicat els preus pràcticament en un any, passant dels 3,5 als 6,5 euros el litre per la baixa producció i l'escassetat, la sequera pot tornar accentuar aquesta tendència. Especialment en un producte de proximitat com l'oli, amb la meitat de la producció mundial procedent de l'estat espanyol.

"No tenim precedents de com es comportarà el mercat. No tenim cap model. Hem d'esperar, veure què passa amb les pluges i esperar que l'escalada de preus no segueixi perquè podria provocar una frenada en el consum", apunta Albacar.

…i el vi empordanès, estable

Pel que fa a la DO Empordà, el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador, Antoni Roig, celebra que les pluges hagin arribat a les vinyes en el moment de la floració. Això ha fet que donin "un respir" als productors i confien que si es repeteix un altre episodi de pluges com el d'aquesta setmana, les vinyes estaran "dins de la producció habitual dels últims anys". Tot i així, Roig creu que els preus del vi no el fixarà el volum de raïms que es culli.

Menys aigua per salvar l'arròs

Un altre dels productes kilòmetre 0 estrella de Catalunya és l’arròs. Des de les cambres arrosseres del delta de l'Ebre insisteixen que encara és d'hora per saber com acabarà la producció a la zona i si es podrà abastir tot el mercat de proximitat, el seu principal client. Les cambres tenen plans de contingència des que fa uns anys, zones com Andalusia, Extremadura, o fins i tot Itàlia, pateixen les conseqüències de la sequera. Fins ara, com recorda el president de la Cambra Arrossera de Montsià, Marcel Matamoros, "han pogut servir i subministrar a tots els clients" i aquest és l'objectiu.

En previsió del que pugui fer aquesta sequera i amb les concessions de l'aigua a la meitat, si no poden abastir els seus mercats d'arròs rodó a Catalunya i també del nord d'Espanya, "estan mirant" on trobar-ne i que sigui "el més semblant possible" al que produeixen al Delta. La cambra també exporta per a marques americanes i alemanyes.

De moment, confien a acabar la collita, i salvar una campanya que està sent "molt complicada". Diumenge, per segon cop, es tornarà a aturar l'aigua al canal de reg de la dreta de l'Ebre. "L'arròs està molt tocat i enguany els nivells de salinitat del Delta estan molts alts perquè no ha plogut en tot any. Les mostres ja assenyalaven molta sal a la terra. Els arrossos no s'ho estan passant bé", ha recordat Matamoros.

Esperança amb el Fesol de Santa Pau

Els productors de fesols de Santa Pau (Garrotxa) es mostren optimistes i "esperançats" arran de les darreres pluges que han permès fer sembres falses perquè brollin les males herbes. El president de la DOP Fesol de Santa Pau, Lluís Sunyer, explica que d'aquí una setmana sembraran i reconeix que els camps estan "molt bé" per fer-ho.

Sunyer espera que les precipitacions es mantinguin de manera intermitent, per tal de poder anar fent plantades, ja que mai es fa tot de cop. I és que la sequera de l'any passat va fer que la producció se'n ressentís i amb prou feines va haver-hi fesols per portar a la Fira de Sant Antoni que promociona el producte.

"Si ens fa el mateix temps que l'any passat patirem", explica Sunyer, que deixa clar que encara que hi hagi una producció baixa no tocaran el preu. "No ens val la pena, no se'n fan enlloc més", conclou.