Vuit empreses catalanes han fet els primers passos per obrir mercat a Mèxic acompanyades per la Cambra de Comerç de Manresa, que hi va organitzar una missió empresarial entre el 22 i el 26 de maig. Entre les empreses participants hi havia 4 cellers catalans, un productor d’oli d’oliva del Bages, una empresa dedicada a la fabricació de filtres industrials, un fabricant de cistelles de supermercat i una empresa dedicada a la producció de solucions dermatològiques.

Durant una setmana, els representants empresarials van mantenir reunions amb potencials clients i distribuïdors mexicans interessats en el seu catàleg de productes. En el marc de la missió també es va fer un còctel de networking a la seu del Govern de la Generalitat a Ciutat de Mèxic, on els assistents van poder tastar els productes agroalimentaris catalans. Les empreses del sector agroalimentari, a més, es van reunir amb responsables de compres de cadenes mexicanes com Liverpool o Palacio de Hierro. L’acollida dels productes catalans per part dels clients mexicans va ser molt bona i s’espera que continuïn els contactes fins que es materialitzin els acords. Convocatòria oberta per la missió a Brasil La Cambra de Comerç de Manresa farà una darrera missió aquest any, concretament al Brasil, del 18 al 22 de setembre. L’acció s’adreça principalment a empreses del sector TIC d’àmbits com l’Internet de les Coses o la ciberseguretat, per les bones oportunitats de negoci que ofereixen els mercats brasilers en aquest àmbit. Les empreses que hi estiguin interessades poden contactar amb el responsable de l’àrea d’Internacionalització de la Cambra, a mrodriguez@cambramanresa.org (Marc Rodríguez). La convocatòria és oberta fins al 15 de juliol.