La cadena de fleques i cafeteries 365 Obrador continua el procés d'expansió a la província de Barcelona amb l'obertura d'un nou obrador ubicat al carrer Àngel Guimerà de Manresa. L'elecció d'aquest espai al centre de la capital del Bages respon a l’objectiu d’apropar-se als barris per oferir serveis de restauració als veïns de la zona garantint una perfecta relació qualitat- preu apta per a totes les butxaques. Amb aquesta obertura, la cadena de fleques i cafeteries suma un nou establiment a Manresa, que no comptava amb cap botiga. En aquest sentit, el nou establiment de la cadena compta amb 140 metres quadrats distribuïts en taulell de venda i atenció al públic i espai de restauració

En paraules de Juan Antonio Tena, president de la companyia, "estem molt feliços d’obrir el primer establiment a Manresa, ens sembla una ciutat que convergeix perfectament amb els nostres valors i proximitat i, tot i que encara estem familiaritzant-nos amb l’entorn, estem segurs que obrirem més botigues a la ciutat." Grup 365 Obrador és una cadena de cafeteries i fleques que compta amb 1250 treballadors distribuïts entre les 69 botigues pròpies, 98 franquiciades i l'obrador central. La companyia disposa de dos models de negoci: botigues de pa amb cafeteria que es proveeixen de l'obrador central que l'empresa té a L'Hospitalet de Llobregat i establiments amb obrador propi des d'on s'elaboren els productes cada dia.