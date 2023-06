Les feines TIC són les ocupacions més atractives al mercat laboral bagenc

«Tècnics en operacions de sistemes informàtics» (controladors d’execució de programes informàtics, operadors de perifèrics operadors d’equips informàtics, entre d’altres);«analistes de sistemes»; «tècnics d’assistència a l’usuari TIC»; i «directors de serveis TIC» són les ocupacions més atractives al Bages, segons es desprèn de l’eina «Treball per ocupacions», que elabora l’Observatori del Treball i Model Productiu per ajudar les persones a prendre decisions en l’àmbit professional. El Bages replica, doncs, els resultats globals del 2022 per al conjunt català, on les enginyeries, analistes de gestió i organització i analistes de sistemes són les ocupacions millor posicionades. La informació de l’eina de l’observatori mostra la situació de les ocupacions a través de tres eixos: els contractes de treball signats, la qualitat dels contractes, i les persones que demanden aquesta feina a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Un índex sintètic global resumeix la situació de cada ocupació tant al conjunt del país com per comarques.

Segons l’eina de l’ens depenent de la Generalitat, el 2022 hi havia un total de 355 contractes signats de l’ocupació més ben posicionada al Bages, «tècnics en operacions de sistemes informàtics», el que suposava el 0,6% del total de la comarca. D’aquests, el 85,6% eren contractes indefinits, el doble del que ho són en el conjunt de contractes al territori. La durada mitjana dels contractes temporals era de 112,9 dies, gairebé seixanta més que la mitjana comarcal. A més, és una feina que no genera demandants que no hagin estat ocupats durant més de 24 mesos, quan la mitjana a la comarca pel conjunt d’ocupacions és del 26,8%. Aquesta ocupació va experimentar un increment del 62,1% de contractes el 2022 respecte de l’any anterior (al conjunt d’ocupacions comarcals la variació va ser del -4,5%) i la ratio entre les persones contractes i les demandants no ocupades va ser de 12,7 (1,7 en el global comarcal). És una feina amb molts atractius. Com ho són les que segueixen en la llista bagenca (vegeu quadre), en la qual destaca, en la cinquena posició, l’ocupació d’«artistes creatius i interpretatius», que malgrat tenir un molt elevat índex en la contractació (el 2022 es van signar 456 contractes a la comarca -però només 297 persones van ser contractades-), té una durada mitjana dels contractes temporals de 10,7 dies, 42 menys que la mitjana bagenca. En conjunt, les TIC i les enginyeries elèctriques i mecàniques són les ocupacions amb més interès al Bages. També hi destaca l’ocupació «altres metges especialistes» (cirurgians, especialistes en endocrinologia, radiòlegs, neuròlegs o psiquiatres, entre d’altres), que el 2022 va sumar 160 contractes a la comarca, el 53,1% dels quals indefinits, i amb una durada mitjana dels temporals de 266,1 dies. A la resta de comarques del territori central, els perfils són menys similars als del conjunt de Catalunya. Al Berguedà, per exemple, «artistes creatius i interpretatius» se situa com l’ocupació més atractiva, en registrar un índex molt elevat de contractació (es van signar 493 contractes, gairebé el 5% del total de la comarca, però només per a 105 persones) i també de demandants, encara que no va destacar per la qualitat (només el 0,2% dels contractes van ser indefinits, quan la mitjana berguedana és del 39,5%). A la comarca, també van destacar ocupacions com «instal·ladors de canonades d’obra pública» o «auxiliars d’infermeria hospitalària». Al Solsonès, l’apartat «altres ocupacions elementals» (que comprèn des d’ajudants d’aparcadors de cotxes a empleats de guarda-roba, revisors de parquímetres o revisors de tiquets d’entrada en espectacles, segons la classificació estàndard) es va situar al primer lloc de les ocupacions més ben posicionades, amb 294 contractes signats, pràcticament el 10% del total comarcal, i amb 122,5 dies de mitjana de durada dels contractes temporals, quan al conjunt comarcal la xifra se situa en 83,3. També a la Cerdanya aquesta ocupació va resultar la més atractiva, amb 69 contractes signats, gairebé el 70% dels quals indefinits. A l’Anoia, «altres operadors d’instal·lacions i màquines fixes» va posicionar-se la primera del rànquing, seguida d’«adobers i preparadors de pells» (més d’acord amb la tradició industrial de la comarca) i «treballadors de tractament de fusta». La primera va donar com a resultat 60 contractes, amb el 75% dels quals indefinits (la mitjana a la comarca és del 34,1%) i amb 201,4 dies de durada mitjana dels contractes temporals (44,6 és la mitjana comarcal). Per la seva banda, al Moianès, «treballadors de la conservació de fruites i hortalisses» va registrar 23 contractes, amb el 100% d’indefinits i cap persona demandant no ocupada durant més de 24 mesos.