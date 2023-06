El Banc Europeu d’Inversions (BEI) i l'Institut Català de Finances (ICF) han signat un préstec de 100 milions d’euros a favor de l’ICF per finançar inversions sostenibles i de mitigació i adaptació al canvi climàtic. El finançament està destinat sobretot a pimes, mid-caps i autònoms de Catalunya i es preveu la mobilització de 200 milions d'euros en total. L'objectiu és donar suport a la transició verda de les empreses mitjançant d'emissió de les emissions CO2 i millorar la seva eficiència, i paral·lelament, incrementar la seva competitivitat. L'ICF traslladarà les condicions avantatjoses del BEI a les empreses que necessitin finançament per als seus projectes, tant en tipus fix com variable.

Concretament, es pretén facilitar el finançament de projectes sostenibles de fins a 25 milins d'euros vinculats a la millora d'eficiència energètica d'edificis, la reducció d'emissions derivades del transport de persones o mercaderies o la producció d'energies renovables, entre d'altres. Segons han explicat l'ICF i el BEI en un comunicat conjunt, l'operació inclou un servei d'assessorament que serà utilitzat per EIB Advisory, l'àrea d'assessorament i consultoria del BEI, a través del seu innovador programa Green Gateway. A través d'aquest programa, els bancs intermediaris del BEI podran accedir al Green Eligibility Checker, una eina en línia que permet verificar l'elegibilitat d'un projecte per al finançament verd de BEI i l'impacte mediambiental de cada projecte.