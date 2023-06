La Cambra de Comerç de Barcelona considera en l’estudi que va presentar aquest dimarts una vintena de projectes prioritaris en l’horitzó 2040 per mitigar el dèficit en infraestructures. Entre aquests destaca l’increment i millora de la capacitat de les línies de FGC Igualada i Manresa, per reduir el temps de viatge i afavorir l’oferta i l’agilitat de la línia. Actualment, aquestes línies estan limitades per trams de via única i característiques del traçat. En aquest sentit, la corporació també reclama un augment dels serveis de ferrocarrils directes Igualada/Manresa-Barcelona, per cohesionar i connectar de manera justa el territori i afavorir les mateixes oportunitats de desenvolupament.

Aquesta demanda se suma a altres iniciatives relacionades amb el ferrocarril de passatgers com l’estació intermodal de la Sagrera, el desdoblament de l’R3 fins a Vic i la construcció del tram central de la línia L9 del Metro, així com actuacions a la xarxa de transport de mercaderies com la construcció de terminals intermodals i el Corredor Mediterrani ferroviari en ample internacional. Pel que fa a la xarxa viària, l’estudi identifica com a prioritari l’increment de la connectivitat i la capacitat del Corredor Mediterrani amb la B-40 i el desdoblament d’alguns trams de l’N-II i l’N-340, i d’altres trams d’eixos clau, com la C-55 Abrera-Manresa, entre Manresa i Castellbell i el Vilar. L’adequació de l’Aeroport de Barcelona per augmentar la connectivitat intercontinental encapçala les actuacions prioritàries en l’àmbit aeroportuari, que també inclou altres accions arreu del territori com l’accés ferroviari d’alta velocitat a l’aeroport de Girona i l’estació intermodal Camp de Tarragona. Finalment, en l’àmbit portuari destaquen l’ampliació i descarbonització dels ports de Barcelona i Tarragona i la construcció de nous accessos terrestres a aquests ports. Aquesta selecció de projectes és fruit d’un extens estudi liderat per la Cambra, on també es quantifica la inversió necessària per reduir el dèficit en infraestructures. En concret, segons càlculs propis, Catalunya requereix una inversió acumulada de 50.900 milions d’euros per corregir el dèficit d’estoc en infraestructures fins al 2040. Una xifra que subratlla la necessitat d’incrementar la despesa bruta anual en infraestructures a Catalunya per convergir amb el 19% de l’estoc total estatal, seguint la pauta definida en el seu dia en la disposició addicional tercera de l’Estatut. De fet, l’informe també assenyala l’incompliment sistemàtic de l’Estat pel que fa a l’execució de les inversions pressupostades (a tall d’exemple, l’any 2021 l’execució a Catalunya per part d’Adif va ser només del 24%).