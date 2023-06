El centre d'estudis BBVA Research preveu que Catalunya recuperi el PIB previ a la pandèmia aquest 2023. Segons l'entitat, l'any acabarà amb un creixement del 2,6%, una xifra superior al de la mitjana espanyola, que es quedarà al 2,4%. Tot i això, s'anticipa una frenada el 2024, quan es marcarà un increment del 2% marcada per l'arribada d'una política fiscal més "contractiva" a escala europea. "Com a resultat, molt probablement el creixement mostrarà una desacceleració", ha ressaltat l'economista en cap de l'organisme, Miguel Cardoso, des de Barcelona. Pel que fa al dèficit públic, el BBVA veu un "deteriorament dels ingressos" de la Generalitat, caiguda que no s'ha "acompanyat" amb una menor despesa pública.

Tot i que en anteriors estudis s'havia dibuixat la possibilitat d'una recessió, l'entitat allunya aquesta possibilitat i apunta a un bon comportament general de l'economia. Així, el BBVA apunta que, després de desaccelerar-se més intensament en el segon semestre del 2022, el PIB de Catalunya creix més ràpidament en aquest primer semestre del 2023, impulsat per l'avanç de l'ocupació, l'arribada de visitants i les vendes a l'estranger. També es preveu recuperar el PIB per càpita anterior a la crisi sanitària durant el 2024.

Aquest bon comportament del PIB es veurà també reflectit també al mercat laboral català. De fet, BBVA preveu que entre 2023 i 2024 es creïn gairebé 180.000 nous llocs de treball, 90.000 cada any. Paral·lelament, Cardoso ha recomanat que les empreses que vegin millorar els seus marges o resultats facin un esforç per incrementar la remuneració de les seves plantilles, ja sigui de manera permanent amb més sou o de forma "puntual", si es creu que aquesta millora serà transitòria.

Més enllà dels elements d'optimisme, els analistes del BBVA han avisat també de factors que poden perjudicar el comportament del PIB a mitjà termini. Entre aquests destaquen el fre de la inversió i la despesa de les llars, afectades per la incertesa, la inflació i la pujada sobtada dels tipus d'interès. D'altra banda, s'alerta també de l'efecte negatiu de la sequera sobre el sector agrari i el de l'alimentació. Tot i això, el bon moment de les exportacions, el turisme i el sector serveis faran de contrapès. Més a llarg termini, el BBVA observa un major pes de la indústria, que es beneficiarà de les inversions dels fons Next Generation i de les inversions per electrificar i reduir el consum energètic.

Finalment, el BBVA Research alerta d'un possible esgotament de la capacitat del sector turístic català. "El sector s'haurà de plantejar els anys vinents per veure cap a on vol anar", ha indicat Cardoso recordant que la capacitat d'allotjament pot estar arribant al seu límit i les inversions per incrementar l'oferta de places requereixen anys per fer efecte. Per aquest motiu, demana invertir per augmentar la categoria dels hotels i "millora del producte" que s’ofereix al visitant, incrementant així la competitivitat del sector en un context en què la demanda i la capacitat de despesa dels turistes es mantindrà alta.