L'Euríbor, l'índex que s'utilitza com a referència per fixar els tipus d'interès de la majoria d'hipoteques, ha escalat fins al 4% al juny. Es tracta d'un increment de 0,14 punts percentuals respecte del maig, quan l'indicador a dotze mesos es va situar en el 3,862%. Tenint en compte les previsions del Banc Central Europeu (BCE), aquest divendres l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin) ha pronosticat que la taxa encara pujarà durant l'estiu, començarà la desescalada a partir del novembre i tancarà l'any al voltant del 3,8%. Segons els càlculs de l'entitat, per cada 100.000 euros de préstec, de mitjana les hipoteques s'encariran 230 euros en la quota mensual i 2.757 en la quota anual.