Alphabet és la companyia de gestió de flotes i mobilitat corporativa del grup BMW. L'empresa, que treballa amb 75.000 vehicles multimarca i dona servei a més de 17.000 clients, es mostra optimista respecte al creixement del sector del rènting i defensa els beneficis econòmics, mediambientals i de gestió del lloguer enfront de la compra.

-El sector del rènting ha tancat el 2023 notificant importants creixements. Com valora els resultats del passat any i l'actual estat del negoci?

-El rènting és un model en auge i així ho evidencia el creixement de les matriculacions en un 16% en 2023, superant les 296.000 unitats segons dades de l'Associació Espanyola de Rènting (AER). Amb aquestes xifres podríem parlar d'una consolidació pel que fa a la nostra activitat.

-Quins són els beneficis que ofereix respecte a altres formes de titularitat de vehicles?

-Actualment, el rènting és el primer canal a superar els registres prepandèmia, és a dir, és un model assentat amb un futur prometedor. El seu pes en el mercat total de matriculacions supera el 26% sent especialment positiva la seva evolució en el segment de derivats, furgonetes i 'pick up', que suposa gairebé un 46% del mercat (+5.5 *pp *vs. 2022). Els dos principals dubtes que es plantegen en l'adquisició de qualsevol vehicle són l'elevat cost que suposa i la incertesa sobre els tipus de propulsió. Enfront d'elles, el model del rènting permet que, mitjançant una quota mensual, l'usuari tingui coberts les despeses relatives al manteniment del vehicle, les reparacions i fins al pagament d'impostos. A aquest avantatge se suma el fet d'afavorir una mobilitat més sostenible en introduir al parc espanyol cotxes més moderns i eficients. I també permet renovar-ho amb una major freqüència, la qual cosa suposa comptar amb un mitjà de transport més segur.

-Quines són les polítiques de servei que han portat a Alphabet a posicionar-se com una de les empreses líders en el seu camp?

-Ens caracteritzem per oferir un servei premium i adaptat a les necessitats específiques dels nostres clients. Aquest servei d''atelier', a mesura, és possible gràcies a la nostra grandària i a la nostra filosofia centrada en el tracte personalitzat al client sobre l'ambició de generació de volum. Sens dubte, un dels nostres avantatges competitius.

-Existeixen models de rènting adaptats tant a particulars com a empreses. Quins beneficis ofereixen, per exemple, per a autònoms i pimes?

-Cada client té necessitats diferents i la grandària és una de les característiques més definitòries. Els clients més petits (autònoms i petites empreses) requereixen un conjunt més limitat de serveis, per la qual cosa oferir-los la possibilitat de paquets escalables en serveis (en el nostre cas, 'easy', confort i plus) és una necessitat. Les opcions augmenten per a les empreses de major grandària ja que poden requerir solucions per al control i la gestió de la seva flota, serveis de 'car sharing' corporatiu, com Alphabet Share o fins i tot els nostres serveis de Alphabet Consulting per a determinar quines són les seves necessitats i com podem acompanyar-los, especialment en el camí de l'electrificació i la reducció d'emissions.

-Com encaixa el model rènting amb els nous plans d'urbanisme i les actuals tendències de mobilitat?

-Si hi ha dues tendències de mobilitat que estan adquirint cada vegada més rellevància a les nostres ciutats són el pagament per ús i la sostenibilitat. Totes dues tendències formen part de l'ADN del rènting, per la qual cosa , ara més que mai, és la fórmula idònia. El rènting és un actor clau en la mobilitat sostenible. Segons la AER, actualment, més del 37% de les matriculacions del rènting corresponen a vehicles propulsats per energies alternatives i s'espera que aquesta xifra augmenti d'acord amb els nous plans de mobilitat, com les Zones de Baixes Emissions. A més, el rènting és un facilitador de la renovació del parc mòbil, posant en circulació vehicles més eficients i amb l'última tecnologia. A Alphabet, comptem amb molta experiència en subministre de flotes a l'Administració pública, proporcionant-los vehicles molt més sostenibles i eficaços. Per tant, som un agent actiu a l'hora d'impulsar la transició ecològica d'aquests organismes.

-Quines mesures està implementant la companyia en favor de la mobilitat sostenible?

-Des d'Alphabet estem plenament compromesos amb la sostenibilitat i desenvolupem tant mesures internes com al costat dels nostres clients. Entre les primeres, estem embarcats en un ambiciós projecte d'electrificació amb la instal·lació fins a la data de 65 punts de recàrrega en la nostra seu, i l'objectiu que almenys el 70% de la nostra flota d'empleats sigui elèctrica en 2024. Pel que fa als nostres clients, posem a la seva disposició el nostre servei de consultoria per a ajudar-los a definir una estratègia de mobilitat personalitzada que els permeti aconseguir els seus objectius individuals destacant el nostre compromís amb l'electrificació i la reducció d'emissions.

-Quin és el seu balanç d'aquests dos primers anys al capdavant de la companyia i quina previsió de creixement té per als esdevenidors?

-Els meus dos primers anys al capdavant d'Alphabet han estat apassionants i el balanç és francament positiu. En aquests gairebé 24 mesos, ens hem enfrontat a grans reptes derivats d'un context social, polític i econòmic canviant, però continuem creixent de forma sostinguda, que és el nostre objectiu principal, i comptem amb un volum de flota cada vegada major. No obstant, no retirem el focus de l'important: oferir un servei de qualitat premium per als nostres clients. A més, hem continuat innovant amb solucions com Alphabet Consulting o Alphabet Share, el nostre servei de carsharing corporatiu. També puc avançar que enguany continuarem aquest camí amb noves eines digitals diferenciadores i que responen al nostre compromís amb els nostres clients i amb la societat, cosa que esperem que es tradueixi en creixement de 'portfolio' al llarg del 2024.