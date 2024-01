Àngel Simón (Manresa, 9 de novembre de 1957), fins ara president d'Agbar i vicepresident per Espanya, Portugal i Llatinomaèrica a Veolia, serà el conseller delegat de Criteria Caixa, el braç inversor de La Caixa. Amb aquest càrrec, que fins ara ocupava Marcelino Armenter, el bagenc es consolida com una persona de la màxima confiança del president de l'empresa, el també manresà Isidre Fainé.

Simón, amb una àmplia experiència de gestió, pilotarà aquesta societat que engloba bona part de les participacions del grup La Caixa. Entre elles hi ha les accions de Naturgy, que viu moments de canvis després de la compra de GIP (Criteria n'és un dels seus principals accionistes, amb el 20% a través de Blackrock); o Telefónica, on ha entrat el capital saudita del grup STC i la incorporació de l'Estat, amb el 10%, a través de la SEPI.

Criteria, a més de primer accionista de CaixaBank, amb el 32,24%, és soci de referència a Naturgy (26,4%), The Bank of East Àsia (19,09%), el Grup Financer Inbursa (el 9,10% com a socis del magnat mexicà Carlos Slim), Cellnex (4,36%) i Telefónica (2,40%) i suma un valor total de gairebé 20.000 milions. A això cal sumar-hi les participacions a empreses no cotitzades, com el 99,5% de Saba Infraestructures; el 15% d'Aigües de Barcelona; l'activitat de capital risc a través de Caixa Capital Risc; i altres formes d'inversió, així com la cartera immobiliària que gestiona actius per més de 2.700 milions.

El valor brut dels actius de CriteriaCaixa va pujar a 26.425 milions d'euros el primer semestre, un 7,5% més respecte al tancament del 2022. Del total, un 84% correspon a renda variable cotitzada, fet que mostra una elevada liquiditat dels seus actius, i un 10% al negoci immobiliari, entre d'altres.