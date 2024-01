El president de la Fundació Bancària La Caixa, el manresà Isidre Fainé, renovarà per quatre anys més com a president del consell d'administració de CriteriaCaixa, el hòlding de participades de La Caixa, que ha elegit com a conseller delegat un altre manresà, Àngel Simón, en substitució de Marcelino Armenter.

Així ho ha decidit el consell de Criteria, que s'ha reunit aquest dijous i que també ha proposat nomenar Juan José López Burniol com a vicepresident primer, segons ha informat aquest migdia en un comunicat la Fundació La Caixa, accionista única de Criteria.

Fainé, de 81 anys, allarga així el seu mandat, amb la qual cosa es garanteix la continuïtat al capdavant d'aquest hòlding propietat al 100% de la Fundació Bancària La Caixa. El consell d'administració de CriteriaCaixa ha proposat "la reelecció d'Isidre Fainé com a president pel període estatutàriament establert de quatre anys", precisa la nota. Al mateix temps es produeix un canvi de primer executiu del hòlding, una responsabilitat que recaurà ara en Àngel Simón, de 66 anys i actualment president d'Agbar. Substituirà Armenter, que havia estat reelegit com a conseller el gener del 2023, i que cessarà en les seves funcions "el 31 de gener". L'empresa li ha agraït la seva tasca com a primer executiu del hòlding en els darrers quatre anys.

Simón, amb experiència a Veolia, Sue, AMB i Agbar

Simón, que també és vicepresident sènior de Veolia per al mercat ibèric i llatinoamericà, és un veterà executiu que es va incorporar a Agbar el 1955 i que ha exercit com a vicepresident de Suez entre el 2013 i el 2022 i com a gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona entre el 1989 i el 1995, entre altres responsabilitats.

El 6 de febrer vencia el mandat de Fainé i dels consellers Antonio Asiaín, Marcos Contreras, Jean Louis Chaussade, Isabel Estapé i dels exconsellers de la Generalitat Josep- Delfí Guàrdia i Francesc Homs, i tots ells han estat renovats per quatre anys més.

López Burniol guanya pes

A més del nomenament de Simón i de la renovació de Fainé -aquesta última ja s'esperava-, l'altra gran novetat d'avui és el nomenament com a vicepresident primer de Juan José López Burniol, que fins ara era vocal del consell de Criteria i que ja és també vicepresident de la Fundació La Caixa.

Una vegada feta la proposta per part del consell de CriteriaCaixa, està previst que els nomenaments es facin efectius a la reunió que el patronat de la Fundació La Caixa preveu celebrar el proper 15 de febrer.

D'aquesta manera, el consell de Criteria es completa amb Javier Godó com a vicepresident segon, mentre que també integren el consell, com a vocals, Eugenio Gay, Juan Manuel Negro Balbás, Asunción Ortega i Montserrat Trapé, mentre que Adolfo Feijóo Rey és secretari no conseller.

Rècord de pressupost de la Fundació Bancària La Caixa

Així mateix, la Fundació La Caixa, que finança la seva obra social amb els dividends que obté de totes les participades de Criteria, entre les quals CaixaBank, de la qual controla un 32 ,24%, ha assegurat que el 2024 comptarà amb un pressupost de 600 milions d'euros, el més alt de la seva història.

La Fundació ha invertit en els darrers 15 anys uns 7.000 milions d'euros destinats a iniciatives socials, científiques, educatives i culturals per contribuir a una societat que doni més oportunitats a els que més ho necessiten, recorda l'entitat.

Del total de la inversió prevista el 2024, el 58,7%, més de 350 milions d'euros, es destinaran al desenvolupament de programes socials, la inversió dels quals creixerà més d'un 10% respecte a l'exercici anterior.

"Obrim etapa i donem un nou impuls al projecte de CriteriaCaixa, amb l'objectiu d'assegurar els recursos econòmics que necessitarà la Fundació La Caixa en els propers anys per portar a va fer la seva tasca social", ha ressaltat Fainé, que ha afegit que comptar amb un pressupost de 600 milions el 2024 suposa "un pas molt important en la història de l'entitat".

En els darrers anys, Criteria, la societat que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació La Caixa, ha continuat apostant per companyies de referència com CaixaBank, de la qual controla aquest 32,24% esmentat; Naturgy, de la qual posseeix un 26,71%; Cellnex, en què manté un 4,36 %; o Telefónica, en què suma un 2,55% -CaixaBank en té un altre 3,5%-.

La nota de la fundació ressalta que Fainé ha liderat en els darrers anys "una etapa de consolidació del hòlding, consolidant la seva posició com a primer accionista de companyies estratègiques com CaixaBank i Naturgy, i duent a terme un procés de reordenació i diversificació de la seva cartera d'actius -amb un valor brut de 26.000 milions d'euros- que assegurarà un flux de dividends estable i sostenible per finançar l'activitat social de la fundació durant les properes dècades".