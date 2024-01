L’empresa Heura Foods, dedicada al desenvolupament de productes alimentaris basats en vegetals com a alternativa a la carn i el peix, ha rebut el premi Pime de l’Any 2023 de Barcelona, un reconeixement que concedeixen Banc Santander i la Cambra de Comerç.

El projecte va néixer el 2017 sota la influència de l’activisme social, mediambiental i la defensa dels drets dels animals amb el propòsit de conscienciar la societat per construir un planeta «més sostenible i més just». Llavors, Marc Coloma i el gironí Bernat Añaños van decidir canviar el seu activisme animalista basat en manifestacions i irrupcions en granges per un de centrat a transformar la indústria càrnia des de la base.

Finançament

Líders del mercat de la carn vegetal a Espanya i amb una forta expansió per tot Europa, Heura s’ha fixat diferents reptes. Entre ells està el creixement i l’aposta per la innovació, per als quals el finançament és clau. Per això, l’any passat, la firma va iniciar rondes de finançament amb l’objectiu de «liderar el mercat de les proteïnes vegetals a nivell europeu, desplegar el pla d’impacte net positiu i impulsar innovacions tecnològiques sota diverses patents», segons detallava la companyia especialitzada en alimentació per a vegans i vegetarians a principis del 2023 a través d’un comunicat.

La firma relata que la seva missió és impulsar un sistema alimentari «d’impacte positiu». Un objectiu que, expliquen, és possible gràcies a productes que emeten des del 70% fins al 95% menys de CO₂ a l’atmosfera que els productes tradicionals.