CaixaBank arriba aquest 2024 al 115è aniversari de la seva primera sucursal, inaugurada a Igualada el 14 de maig del 1909. L’oficina, que du el número 001 de la xarxa d’oficines de l’entitat, va obrir portes al llavors carrer de Sant Pere Màrtir (avui Rambla General Vives), però el 1927 es va traslladar a la seva actual ubicació, a l’edifici modernista de la cantonada del carrer Custiol. Avui, l’oficina és una de les del model Store de l’entitat, que la va reinaugurar amb aquest format a finals del 2017.

CaixaBank, llavors Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, va obrir la seva primera sucursal a Igualada en el seu original pla d’expansió, amb la intenció de donar servei a una població que tenia a començaments de segle XX uns 10.000 habitants després d’un intens creixement les dècades anteriors i que no disposava d’una entitat de crèdit amb prou potencial per impulsar els projectes igualadins.

Avui CaixaBank, apunten fonts de l’entitat, disposa a la Catalunya Central de 67 oficines i 427 empleats, que donen servei a més de 171.900 clients del territori. A més, disposa d’un centre d’empreses, un centre de Banca Privada, un centre Store Pimes i un centre d’Institucions.

En disset localitats de la Catalunya central, destaca l’entitat, CaixaBank és l’única entitat bancària amb presència física. «Complim així amb el compromís de no abandonar municipis en els quals sigui l’únic banc. És la manera d’entendre la inclusió financera per part de l’entitat com una banca pròxima i accessible, mantenint inalterable el seu compromís d’estar a prop dels clients», expliquen fonts del banc. Així, CaixaBank es l’única entitat a El Pont de Vilomara, Castellbell i el Vilar, Sant Salvador de Guardiola, Balsareny, Monistrol de Montserrat, Avinyó, Callús, Santa Maria d’Olo, Avia, Casserres, Cercs, La Pobla de Lillet, Montmajor, Castellterçol, Sant Llorens de Morunys, Odena, Els Hostalets de Pierola i Sant Martí de Tous. A més, disposa al territori de 136 caixers automàtics.

Amb la d’Igualada, l’entitat suma quatre oficines centenàries a la zona: l’Store Berga, l’Store Passeig Pere III de Manresa i l’oficina de Sallent.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, subratlla «el compromís de l’entitat amb Catalunya d’estar a prop de les persones i de les empreses catalanes i donar-los cobertura financera i atendre les seves necessitats, estiguin on estiguin, a través d’un servei excel·lent». Gonzàlez posa en valor alhora «la capil·laritat de l’entitat que li permet oferir servei als clients tant en grans ciutats com en petits municipis gràcies a la seva àmplia xarxa d’oficines».

CaixaBank va iniciar la seva informatització el 1962 i el 1969 es va convertir en el primer banc d’Europa a introduir el teleprocés en temps real a les seves oficines. Les targetes de crèdit van arribar el 1975, els primers caixers automàtics s’implanten el 1979, i el 1996 l’entitat va ser pionera a prescindir a les sucursals dels taulells de vidre i implantar el primer model d’oficina oberta d’atenció personalitzada.

Avui, el model Store de CaixaBank concep les oficines com a «espais oberts, accessibles i transparents», que busquen, detalla el banc, «una millora de l’experiència i més proximitat i protagonisme de l’atenció personalitzada». En aquestes oficines, el client compta amb un gestor personal de referència amb qui pot concertar una cita prèvia en horari d’obertura ininterromput matí i tarda.

CaixaBank compta amb la xarxa més gran de sucursals bancàries d’Espanya, amb 4.000 oficines i presència a més de 2.200 municipis.