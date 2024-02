Nou del total de disset cellers de la DO Pla de Bages participen des d’avui i fins dimecres a l’edició 2023 de la Barcelona Wine Week (BWW), que se celebra al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona. L’objectiu, expliquen fonts de la DO, és «projectar el producte i la qualitat bagenca a nivell estatal i internacional». La quarta edició del saló reuneix més de 950 cellers i 73 denominacions d’origen de tot l’Estat.

La delegació bagenca a l’esdeveniment està formada pels cellers Collbaix-Celler el Molí, Heretat Oller del Mas, Més Que Paraules, Abadal, Les Acàcies, Sanmartí, Exibis, Grau i Grau i Entrebosc. La DO s’exhibeix al pavelló firal 8, de l’estand C460 al C476. Durant la fira, es podran conèixer, degustar i explorar una bona part de les propostes vinícoles de cada celler bagenc, juntament amb la seva oferta enoturística relacionada amb la Ruta del Vi DO Pla de Bages.

La fira ha arrencat aquest dilluns amb la sequera marcant l’actualitat del sector. El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha admès durant la inauguració que la situació de sequera és «preocupant» i ha assegurat que el Govern espanyol està «en contacte» amb la Generalitat per trobar «solucions positives». El ministre considera que cal «avançar» en la «modernització» dels regadius i apostar pels recursos no convencionals, com ara l’aigua regenerada.

«El sector vitivinícola és punter a Espanya i al món», ha ressaltat Planas, que ha recordat que l’Estat és el tercer país amb més producció de vi a escala internacional i el segon en volum d’exportacions. Així mateix, ha precisat que les més de 928.000 hectàrees de vinyes representen un 13% del total mundial. «El vi és sens dubte el producte agroalimentari espanyol més conegut i més divers», ha dit. En el conjunt de l’Estat, el sector s’enfila fins a les 544.000 explotacions, els 4.000 cellers i genera 430.000 llocs de feina, segons dades del ministeri. Planas també ha celebrat que any rere any la Barcelona Wine Week augmenti i ha qualificat el saló de «referència» i un «excel·lent aparador».

Al seu torn, el president de la Barcelona Wine Week, Javier Pagés, ha assegurat que l’edició d’enguany de l’esdeveniment «consolida l’esforç de totes les prèvies». «Podem dir que s’està complint l’objectiu inicial, que era crear una fira del vi de qualitat per tenir projecció a nivell internacional», ha dit.

La fira del sector vinícola experimenta cada vegada una major presència de públic estranger. Aquest any destaca la presència de professionals -sobretot directius de grans cadenes de supermercats- dels Estats Units, Alemanya, Canadà, Països Baixos, el Regne Unit i la Xina. L’organització calcula que durant l’esdeveniment se celebraran més d’11.400 reunions de negocis entre compradors i empreses expositores.

La Barcelona Wine Week reunirà, a més, mestres del vi i sommeliers com Peter Richards, Beth Willard o el periodista i sommelier Ramon Francàs. També assistiran a la fira crítics de prestigi internacional com Tim Atkin, que presentarà el seu primer informe sobre els millors vins elaborats a Catalunya. També comptarà amb 70 ponències i tastos en les quals més de 160 experts analitzaran els imminents desafiaments d’un sector clau per a l’economia espanyola. Del total d’empreses que participen en la quarta edició del saló, fins a 299 són catalanes, un 10% més que l’edició anterior. També hi són representades les 11 D.Os de Catalunya.

A la inauguració oficial també han assistit el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, el director general del recinte firal, Consantí Serrallonga; i el secretari d’Alimentació de la Generalitat, Carmel Mòdol. El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, s'ha afegit més tard a la comitiva, perquè estava reunit amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.