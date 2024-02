Un estudi elaborat per Facua ha constatat que un 62,7% de les famílies ha comprat productes de qualitat inferior per fer front a la pujada del cistell de la compra. L'informe, que duu per títol 'Com han canviat la cistella de la compra els teus hàbits de compra en els últims anys?', apunta que un 42,5%, per exemple, ha reemplaçat oli d'oliva per un altre de menor qualitat, un 37,6% ha fet el mateix amb el peix i un 31% amb la carn. L'anàlisi també precisa que, entre els enquestats, s'ha reduït a gairebé a la meitat el consum de vedella, quan fa dos anys un 32,9% dels consumidors en menjava un o dos cops per setmana ara s'ha situat en el 17,6%. Un 82,3% la consumeix cada dues setmanes o amb menor periodicitat, d'aquests el 30% no la compra.

Facua també precisa que el 2022 per un 67% dels participants el peix era un àpat setmanal i ara és d'un 43,3%, mentre que la ciutadania que opta per no adquirir-lo ha pujat del 5% al 10,9%. La fruita també ha experimentat una davallada, un 77,7% en menjava quatre o set dies a la setmana i en l'actualitat és d'un 62,3%, una situació pràcticament calcada amb els làctics (del 76,6% el 2022 al 63% actual). El pollastre, segons l'estudi de Facua, ha tingut un descens "menys acusat", fa dos anys un 73,3% el consumia un cop cada set dies i en l'actualitat un 60,9%, mentre que menjar-lo cada dues setmanes o menys puja del 26,6% fins al 38,9%. L'informe també recull que un 55,3% dels usuaris ha decidit canviar d'establiment habitual "per aconseguir preus més econòmics", tot i que hi ha un 44,6% que es manté fidel al mateix lloc. En aquesta línia, el treball mostra que un 83,5% de la ciutadania fa les compres en supermercats, malgrat que el 79,3% considera que és el punt "on més han pujat els preus". L'estudi també apunta que un 65,3% ha reduït la despesa en bars, el 58,7% en viatges, el 47,1% en roba i calçat, el 45,3% en productes culturals i un 18,9% en el subministrament de llum, entre d'altres. Tanmateix, l'enquesta xifra que un 25,1% ha admès no haver-se privat de cap producte o servei. L'informe de Facua, elaborat entre el 15 de gener i el 6 de febrer d'enguany, ha consistit en un qüestionari d'una trentena de preguntes sobre els hàbits de consum, en el qual han participat 3.334 persones de tot l'Estat.