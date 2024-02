Un brot verd, potser. I caldrà veure si creix. De moment, el gener Manresa va fer una petita passa per reduir la seva elevada taxa d’atur, en reduir-se aquest registre 0,19 punts percentuals respecte del mes anterior. No és molt, però la capital del Bages va esdevenir amb aquesta petita davallada la ciutat gran del país, de més de 50.000 habitants, que més va avançar en la reducció de la taxa. Manresa no encapçalava aquesta reculada de la taxa entre les ciutats grans catalanes des del passat mes de setembre (llavors van ser 0,46 punts percentuals).

Amb tot, la lleugera variació en positiu del registre no va evitar que la capital del Bages es mantingués el gener, un mes més, com la ciutat gran del país amb la taxa més elevada, ara el 12,73%. I el més problemàtic és que la ciutat encapçala aquesta acumulació de persones sense feina registrades sobre el total de població activa des del mes de març del 2022. Vint-i-tres mesos ininterromputs en què Manresa és la ciutat de més de 50.000 habitants amb la taxa d’atur més elevada. El febrer del 2022, la ciutat gran del país amb la taxa d’atur més alta era Reus, amb el 14,51%. Manresa era la segona, amb el 14,31%. El mes següent, la capital del Baix Camp va retallar la taxa 0,2 punts, mentre Manresa continuava augmentant-ne 0,07. I des d’aleshores, la tendència s’ha mantingut. Manresa, Reus, Santa Coloma de Gramenet i Lleida han ocupat els primers llocs quant a taxa en el llistat de les ciutats grans catalanes. Vint-i-tres mesos El març del 2022, Manresa tenia 4.942 aturats registrats, xifra que suposava una taxa de l’atur del 14,38%. Des d’aleshores, la capital del Bages ha reduït 1,65 punts aquest registre, però ha estat una caiguda insuficient per baixar la taxa per sota de les de Reus (que ha retallat la seva taxa en aquests vint-i-tres mesos en 1,65 punts), Tarragona (1,84 punts menys en aquest període) i Lleida (2,35 punts menys). Des del març del 2022, només Sant Cugat del Vallès ha augmentat la seva taxa, en 0,12 punts, però actualment se situa en el 5,35%. En el mateix període, la mitjana catalana s’ha reduït en 0,91 punts: del 10,23% del març del 2022 al 9,31% del passat gener. Mentre la capital del Bages reduïa 0,19 punts la taxa el gener en termes intermensuals, la mitjana catalana s’incrementava fins a aquest 9,31%, 0,14 punts més. De fet, només tres ciutats grans, Granollers (-0,05) i Mollet del Vallès (-0,04), a més de Manresa, reduïen la seva taxa el mes passat respecte el desembre. En relació al gener de l’any passat, Manresa també s’ha comportat millor que la mitjana nacional, en retallar la taxa 0,53 punts (0,23 més que Catalunya). Només Barcelona (0,08) i Sant Cugat del Vallès (0,06) han augmentat la seva taxa el gener respecte de fa un any. En nombre absolut d’aturats, Manresa tancava el mes amb 4.510, l’,176% menys que el desembre. Respecte del gener anterior, la retallada a la capital del Bages ha estat del 2,06%. L’evolució a les comarques Quant a la comparativa comarcal, l’Anoia, el Bages i el Berguedà, amb taxes, respectivament, de l’11,32%, el 10,60% i el 9,52%, van tancar el gener amb una taxa més elevada que la mitjana nacional, del 9,31%. Mentrestant, l’Alt Urgell registrava el 8,72%; el Moianès, el 8,05%; el Solsonès, el 7,31%; i la Cerdanya, el 4,67%. Només l’Aran (2,50%), l’Alta Ribagorça (3,94%) i el Pallars Sobirà (4,06%) tenien una taxa d’atur més baixa que la cerdana. Respecte del desembre, i del conjunt de comarques de la Catalunya central, només el Solsonès (-0,04) i el Bages (-0,03), han pogut retallar la seva taxa el gener. El Moianès (0,14 punts més que el desembre), la Cerdanya (0,13) i el Berguedà (0,01) han tingut un comportament similar o millor que el català, mentre que l’Alt Urgell ha encapçalat el gener l’increment intermensual de la taxa, amb un augment de 0,47 punts. Respecte del gener del 2023, només la Cerdanya aconsegueix retallar la taxa a la Catalunya central(0,40 punts). La resta, van experimentar una evolució més negativa que la mitjana catalana, amb retallades inferiors a la del país, de 0,30 punts, o fins i tot amb increments, com és el cas del Moianès (0,4 punts més) o el Solsonès (0,12 punts més).