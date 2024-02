La Comissió Europea ha aprovat, sota certes condicions, la fusió d'Orange i MásMóvil, una operació que suposarà la creació de l'operador de telefonia més gran de l'Estat.

Després que l'executiu obrís una investigació l'abril de l'any passat per analitzar la transacció, aquest dimarts li ha donat llum verda, això sí, sempre que l'empresa conjunta cedeixi part del seu espectre de la xarxa mòbil al grup Digi per garantir la competència. En un comunicat enviat aquest dimarts, Brussel·les defensa que la mesura "ja no plantejaria problemes de competència" i afegeix que la mateixa Comissió Europea s'encarregarà de contractar un supervisor independent per comprovar la implementació de la solució.

Un cop Orange i MásMóvil van notificar formalment la seva fusió el febrer de 2023, Brussel·les va decidir posar en marxa una investigació "a fons" per analitzar l'operació entre el segon i el quart operador de serveis mòbils a l'Estat. Després de gairebé tres mesos d'estudi, l'executiu comunitari va concloure que l'aliança derivaria en un increment "significatiu" dels preus per als clients -de fins al 10%- i va reconèixer que sentia "preocupació" per com la transacció podria comprometre l'equilibri del mercat.

Com a remei, Orange i MásMóvil es van comprometre amb la Comissió a cedir part del seu espectre mòbil a Digi, un competidor directe. D'aquesta manera, "Digi pot ampliar la seva xarxa mòbil i exercir una forta pressió competitiva sobre l'empresa conjunta", tal com defensa l'executiu.

Al mateix temps, s'ofereix la possibilitat a Digi d'entrar en un acord opcional de 'roaming' nacional. "La decisió d'avui reconeix Digi com un agent de mesures correctores després d'una revisió del seu pla de negocis", conclou l'executiu.

Per la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Margrethe Vestager, "la fusió d'Orange i MásMóvil amenaçava la competència en el mercat mòbil i de serveis d'internet fixos a Espanya". No obstant això, amb els compromisos oferts, "es permetrà a Digi, que és l'operador de la xarxa mòbil virtual que més creix a l'Estat, replicar la pressió competitiva que exercia fins ara MásMóvil", subratlla.

"Això permetrà que els consumidors espanyols continuïn beneficiant-se d'un mercat de telecomunicacions competitiu, en termes de preus, qualitat i connectivitat de 5G", resumeix.

L'operador més gran de l'Estat

Un cop es consolidi la fusió, la nova empresa comptarà amb uns 20 milions de clients a la xarxa mòbil espanyola i 1,5 milions de clients en productes televisius. Per altra banda, el valor total de les companyies superarà els 18.600 milions d'euros.