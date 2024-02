L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà va tancar el 2023 havent format a 350 persones i amb més de 1.400 hores de classes realitzades. La patronal berguedana continua la seva línia de formació amb l’objectiu d’aportar nous coneixements per al desenvolupament laboral a persones actives així com per oferir noves eines a persones en situació d’atur.

Segons a la gerent de l’ACEB, Neus Piniella, «la formació impartida a l’ACEB dona resposta a necessitats del teixit empresarial i industrial de la comarca i a més, forma part del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, fet que facilita i serveix per a l’acreditació de competències».

Per altra banda, va afegir que són cursos que permeten «millorar les competències professionals de les persones treballadores que hi assisteixen, i a la vegada, a millorar la projecció professional d’aquestes». A més a més, en aquest sentit, s’ofereix la possibilitat de fer itineraris formatius de famílies professionals.

Formació 2024

La formació es manté aquest 2024 amb nova oferta planificada, de moment, fins el mes de juny amb cursos com per exemple el de carretoner, el d’emergències i primers auxilis, el de principis bàsics de la intel·ligència emocional o el d’aproximació a la salut mental. A més, enguany s’ha iniciat el curs de Mestratge en construcció tradicional que s’imparteix a través del Gremi de la Bioconstrucció i Sumem Patrimoni i el nou curs de Formació Professional Ocupacional Dual en administració, màrqueting i vendes. Enguany s’ha escollit aquesta modalitat, ja que el personal administratiu és el més demandat entre les empreses berguedanes sent el perfil que més s’adiu a la tipologia d’activitat de la comarca: petites i mitjanes empreses que busquen personal polivalent en l’àmbit administratiu.

13 alumnes i 13 empreses

La patronal és l’única entitat promotora de la FPO Dual a la comarca i per tercer any consecutiu ha apostat per oferir aquesta línia per fomentar l’ocupació amb l’objectiu de cobrir les mancances laborals del teixit empresarial de la comarca i oferir noves oportunitats a persones a l’atur per accedir al mercat laboral. Hi participen 13 alumnes i 13 empreses del Berguedà que ja acullen els estudiants en pràctiques amb un contracte laboral d’aprenentatge, mentre també es formen a nivell teòric.