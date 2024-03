La presència de dones en llocs directius ha caigut un 6% a Catalunya el 2023 i s'estanca clarament al sector de les TIC, segons ha informat aquest dilluns la Cambra de Comerç de Barcelona en la presentació de l'estudi 'Indicadors d'Igualtat de Gènere a Catalunya'. "Hem passat del 39% de dones als llocs de direcció del 2020 a només el 33% del 2023. Creiem que la pandèmia hi ha tingut força cosa a veure", ha assenyalat la directora de l'Observatori Dona Empresa Economia (ODEE), Carme Poveda. A banda, la bretxa salarial per hora en aquestes ocupacions es manté força estable, entorn del 20,6% (41 euros/hora pels homes i 33 euros/hora per les dones). "El talent femení està desaprofitat. Continua el sostre de vidre", ha apuntat Poveda.