L’hamburgueseria Cal Pepitu de Manresa obrirà un local per repartir a domicili

El tancament de la Cansaladeria Martí, que abaixa la persiana aquest divendres després de 99 anys d'activitat de la nissaga familiar, no deixarà orfe de carn el número 9 de la carretera del Pont de Vilomara. L’establiment veí de la Cansaladeria Martí, l’hamburgueseria Pepitu, es quedarà en règim de lloguer el local per ampliar el seu negoci a la venda a domicili, segons explica a aquest diari Aitor Casares, el responsable del restaurant. La intenció és tenir a punt les instal·lacions a començaments del mes d’abril.

Oberta fa encara no dos anys, l’hamburgueseria, en què treballen més d’una quinzena de persones, és el braç a la restauració de Cal Pepitu, un negoci ramader cardoní amb més de cinquanta anys d’història que exerceix el control sobre tota la cadena de producció: explotacions, fàbrica de pinso i escorxador, i que té en el restaurant de Manresa el seu aparador per al client final en forma d’elaborats entrepans d’steak tartar, carpaccio o tataki d’entrecot, entre d’altre, a més de pulled pork i pollastre.

Una idea per créixer

Josep Jané, el creador de la idea de l’hamburgueseria Pepitu, ha ampliat el negoci ramader familiar primer amb una carnisseria a Cardona, el 2014, i fa quatre anys amb un obrador per distribuir els seus productes al sector de la restauració. Fa dos anys, la idea va culminar amb l’hamburgueseria «per intentar portar carn de la màxima qualitat possible, i de quilòmetre zero, a la taula». Ara, el negoci creix amb un delivery que vol fer arribar la vedella autòctona i de raça angus criada a Cardona «al màxim nombre de gent». Però no acabarà aquí, diu Jané: «hem nascut per créixer. Això només és el començament», avança.

El local per fer arribar a casa les hamburgueses del Pepitu («Menja vedella de collons», diu el lema) estarà obert de dimarts a diumenge, de 19h a 23.30 h.