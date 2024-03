El Suprem estableix que els 15 minuts de cortesia per fitxar a l'inici de la jornada laboral són temps treballat

La Sala de lo Social del Tribunal Suprem ha resolt que els fins a 15 minuts de cortesia per marcar l'inici de la jornada laboral són legals en considerar-ho "temps de treball efectiu", segons recull en la sentència. L'alt tribunal matisa que és aplicable per al personal que tingui "control rígid d'horari" i no exerceixi responsabilitats a la companyia o tingui empleats a càrrec. La resolució també apunta com a temps treballat l'espai per esmorzar del personal. Es tracta d'una decisió arran del conflicte entre CaixaBank i CCOO, UGT i el Sindicat d'Empleat de CaixaBank (SECB) per aplicar el registre de la jornada i que desestima el recurs presentat per l'empresa.

La sentència, que anul·la part d'una altra prèvia de l'Audiència Nacional i neix dels recursos dels sindicats per incomplir l'acord col·lectiu de 1991 en matèria de temps de treball, considera que és un dret el temps per esmorzar -que limita fins a 20 minuts- i que si el registre a l'arribada al centre de treball es fa 15 minuts de l'hora marcada es considera correcte.

El Suprem recorda, d'acord amb un dictamen de 2023, que es recomana a les empreses disposar d'una guia amb "l'obligació de garantir que els treballadors la coneguin perfectament". En aquest sentit, sosté que l'elaborada per CaixaBank recollia que l'hora d'entrada era la definitiva i impedia disposar dels 15 minuts posteriors fossin considerats com a "treball efectiu".

Per això, la resolució apunta que el sistema de control d'entrada i sortida, inclosos en aquesta guia de la companyia, "poden alterar aspectes de forma unilateral" de les condicions de treball.