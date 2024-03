Un homenatge al gran esforç, la dedicació i la visió dels empresaris

Els Premis Empresa de l’Any d’EL PERIÓDICO ja són una cita imprescindible en el panorama empresarial de Catalunya. Una iniciativa que, any rere any, posa en valor la decisiva contribució del nostre teixit productiu i la seva important aportació a l’economia. Aquests guardons representen un reconeixement a l’esforç, el talent i la tasca que els nostres empresaris i empresàries posen al servei de la societat en un entorn en constant canvi.

A Banc Sabadell, des de la nostra vocació històrica d’acompanyament a les empreses, ens enfoquem a conèixer les seves particularitats i necessitats, cosa que es materialitza en un compromís per la professionalitat, l’especialització i una excel·lent qualitat de servei com a nucli de la nostra estratègia.

Cada vegada més, les empreses reclamen un servei expert i especialitzat. L’experiència del nostre equip, el seu elevat grau de coneixement sectorial i la capil·laritat de la nostra xarxa són elements clau per entendre aquestes necessitats i tenir la proximitat que, al llarg dels anys, ens ha permès arribar a la confiança dels nostres clients i una forta reputació com a entitat enfocada al sector empresarial.

Aquesta capacitat per establir relacions fructíferes i duradores amb les empreses és una de les nostres fortaleses, que defineixen Banc Sabadell com una companyia que se sustenta en valors com l’excel·lència, la proximitat, la confiança, la transparència, l’empatia, el compromís i l’eficàcia.

Una manera de ser i estar que continuarà acompanyant les empreses per ajudar-les a créixer i potenciar tot el seu desenvolupament en un entorn amb una velocitat de canvi cada vegada més elevada i moltes vegades disruptiu. Un context que fa necessària una contínua adaptació i que exigeix innovació, competitivitat i un procés de transformació cap a una economia sostenible i digitalitzada.

Actualment ens trobem davant un escenari en el qual, malgrat la incertesa en les condicions de l’oferta (geopolítica, cadenes de valor, eleccions...), la inversió empresarial està preparada per mostrar un millor comportament, impulsada pel gir previst de les polítiques monetàries i en un deute del sector privat que està en mínims dels últims 20 anys.

Sens dubte, el desplegament de la segona fase de les ajudes europees Next Generation de la Unió Europea és una oportunitat per revitalitzar l’activitat empresarial i enfocar-la cap a un futur alineat amb les noves tendències. A mesura que aquests fons van arribant a l’economia, impacten de manera molt positiva en la inversió productiva i en una ocupació de qualitat, així com en la modernització tecnològica i la reindustrialització de l’economia en clau tant verda com digital.

Ha arribat el moment d’executar aquestes inversions d’una manera decidida. A Banc Sabadell confiem en el seu efecte multiplicador i, per això, estem completament involucrats en la gestió i canalització d’aquests fons. Comptem amb equips preparats per acompanyar els nostres clients, identificant oportunitats i arribant a nous reptes, a través d’un servei d’assessorament personalitzats i especialitzats, amb coneixement del territori i dels diferents sectors d’activitat.

Esdeveniments com els Premis Empresa de l’Any ens aproximen, com a públic en general, al teixit productiu de Catalunya i ens permeten reconèixer, a través dels premiats, la gran tasca que exerceix, reforçant també el nostre compromís com a entitat amb el desenvolupament empresarial, financer i social. Aquesta col·laboració mútua és un homenatge al gran esforç, a la dedicació i a la visió de les empresàries i empresaris que aposten per l’impuls de la nostra economia.

¡La meva més sincera enhorabona.