Aigües de Barcelona guanya el premi Empresa de l’Any 2023

En un dels anys en què més visible s’ha fet com de greu pot ser l’impacte del canvi climàtic sobre l’economia, Aigües de Barcelona, l’ens publicoprivat responsable de gestionar el cicle integral de l’aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana va rebre ahir la corona de projecte empresarial de l’any 2023. Així ho va decidir el jurat que conforma els premis Empresa de l’Any 2023 Banc Sabadell, un reconeixement que convoca anualment EL PERIÓDICO i que aquest any s’ha bolcat en la sostenibilitat i, en especial, en la complexa situació amb què ha hagut de lidiar Aigües de Barcelona.

És aquesta companyia la que va rebre ahir a la nit a la Llotja de Mar, de mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del president i la vicepresidenta de Prensa Ibérica (el grup editor d’EL PERIÓDICO), Javier Moll i Arantza Sarasola, el màxim guardó d’aquests premis que reconeixen la tasca de l’empresa catalana distingint set companyies i un empresari per alguns de les fites aconseguides.

«Aquest reconeixement és un estímul per continuar treballant com hem fet des de fa més de 150 anys, amb passió, dedicació i vocació de servei a la societat», va agrair el vicepresident d’Aigües de Barcelona, Ciril Rozman. El directiu va posar èmfasi en la «molt seriosa» i «molt preocupant» situació de sequera que afronta Catalunya actualment, un escenari «molt més greu i exigent» que el del 2008, va alertar. Aquesta crisi ha reforçat la seva convicció que «a aquest tipus de reptes es respon de manera molt més efectiva sumant esforços i amb col·laboració publicoprivada», va assenyalar.

«Quan parlem de sostenibilitat, per a nosaltres és fonamental fer-ho tant en termes econòmics com mediambientals», havia remarcat poc abans el president de Vueling i, aviat, president d’Iberia, Marco Sansavini, mereixedor del premi Empresari de l’Any 2023. «El món de l’aviació ha viscut amb la covid la crisi més gran de la seva història i per a nosaltres ha sigut un valor fonamental no només que l’empresa pugui sobreviure, sinó també transformar-se i sortir-ne més forta», va dir el directiu.

Més de 300 assistents

Els escoltaven alts càrrecs públics com el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, la consellera d’Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i més de 300 convidats més del món empresarial com els presidents de Foment del Treball (Josep. Sánchez-Llibre), Pimec (Antoni Cañete), de la Cambra de Comerç (Josep Santacreu) i de Barcelona Global (Maite Barrera); el delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro; la vicepresidenta de l’organització de la Copa Amèrica de vela, Aurora Catà, i el director executiu de Mobile World Capital, Francesc Fajula. A més de directius de Prensa Ibérica i EL PERIÓDICO com el conseller delegat del grup, Aitor Moll, i el seu director general, Sergi Guillot, i el director del mitjà, Albert Sáez, i el seu director general, Fèlix Noguera.

«Aquests premis són un mirall de la tradicional puixança del teixit empresarial català, del seu valor com a motor econòmic i d’emprenedoria, de la seva aposta per la innovació i del seu compromís amb el desenvolupament d’aquesta societat», va dir Aitor Moll, que va celebrar que s’enforteixi l’ecosistema emprenedor de Catalunya i que creixi com ho fa el teixit d’empreses de base tecnològica. Aquests guardons –va afegir– «constitueixen un magnífic radar amb què localitzar les millors pràctiques empresarials en capítols de tanta rellevància en l’actualitat com la sostenibilitat, la innovació, la indústria 4.0, la internacionalització, la inclusió i el talent entorn de l’empresariat familiar».

A més d’Aigües de Barcelona i Marco Sansavini, la resta de premis van ser per a la constructora 011h com a Empresa +Sostenible, la companyia de sistemes de ventilació Soler & Palau (S&P) com a Empresa +Internacional, la spin-off que està desenvolupant una nova manera de tractar el càncer Peptomyc com a Empresa +Innovadora, la iniciativa contra el matrimoni infantil de Value Retail, Do Good, com a Empresa +Inclusiva, la companyia de transport públic i privat Moventia com a Empresa Familiar de l’any i l’empresa de gestió de residus mitjançant intel·ligència artificial Picvisa com a Empresa +Industria 4.0. «Reconeixem un conjunt d’empreses que, al llarg del 2023, han destacat en tots aquests propòsits i ho han fet de manera excel·lent, amb bons resultats, tant econòmics com quant al seu impacte en la societat», va apuntar el director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, que va assegurar que, per exemple, sense la tecnologia d’Aigües de Barcelona, «avui l’àrea de Barcelona viuria un èxode massiu de gent i d’empreses fugint de la sequera».