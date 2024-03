Firhàbitat obre la convocatòria per als primers Premis Bioconstrucció

Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica d’Avià, que enguany se celebra del 10 al 12 de maig, programa per primera vegada els Premis Bioconstrucció de Catalunya en el marc de la quarta edició del certamen. Els guardons tenen com a denominador comú la bioconstrucció, una fómula constructiva amb materials naturals i tècniques sostenibles per minimitzar l’impacte ambiental i promoure la salut dels ocupants. Utilitza materials com la fusta, la terra, la palla i la calç i es prioritza l’eficiència energètica i la reducció de residus.

Els premis tenen com a objectius promoure la innovació, reconèixer la sostenibilitat, incentivar les millors pràctiques, crear consciència sobre la importància de la bioconstrucció, crear comunitat, impulsar l’economia verda i avançar cap a la descarbonització i facilitar la recerca i el desenvolupament al sector de la bioconstrucció, segons expliquen els seus organitzadors, Firhàbitat i la Intercol·legial Tècnica formada per la demarcació a les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central, els Enginyers Industrials de les Comarques Centrals i l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, amb la col·laboració del Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya.

Els guardons inclouran el Premi Millor Bioconstrucció 2024 amb una dotació econòmica de 2.500 euros. Es valoraran propostes basades en la innovació de materials, en l’eficàcia i l’enginy de les solucions constructives, que incorporin ambients saludables, que minimitzin l’impacte ambiental a través de la gestió de residus, que estiguin integrades amb l’entorn, que siguin accessibles, flexibles i que tinguin un disseny arquitectònic funcional i atractiu a la vegada, entre altres qüestions.

També s’hi distingiran dos projectes: un relacionat amb la participació i el compromís amb la comunitat i un segon que tindrà a veure amb la innovació. Les dues mencions tindran un reconeixement de 1.000 euros cadascuna. El jurat del premi estarà format per un equip d’acadèmics i especialistes en sostenibilitat, bioconstrucció, hàbitat i eficiència energètica. L’organització muntarà una exposició itinerant d’acord amb els valors ètics del premi per fer divulgació de les propostes presentades en diferents espais i certàmens.

El conjunt de professionals de l’arquitectura i la construcció que tingui interès a presentar-se als premis pot fer-ho fins al 22 d’abril a través de la pàgina web firhabitat.cat Es podran presentar obres realitzades amb una antiguitat màxima de sis anys. Els premis es lliuraran en el marc de la fira avianesa Firhàbitat.