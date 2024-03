Un llibre de l’investigador Daniel Raya recull 130 anys de cooperativisme a la comarca del Berguedà

El cooperativisme a la Catalunya central té una llarga i extensa trajectòria. L’investigador berguedà Daniel Raya ha volgut deixar-ne constància amb el llibre «130 anys de cooperativisme al Berguedà», sorgit del seu treball de recerca, que es va presentar a l’Espai Santa Eulàlia de Gironella en la jornada «Berguedà Cooperatiu».

El treball històric de Daniel Raya, titulat «Passat, present i futur de l’Economia social i solidària a la comarca», va començar gràcies al projecte de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i el Museu del Ter «El fil de la cooperació», per estudiar i difondre la història del cooperativisme a la Catalunya central. La primera acció del projecte va ser la publicació de la recerca «La història del cooperativisme a la Catalunya Central, un estat de la qüestió i reptes de futur» dels historiadors osonencs Gerard Vallejo i Joan Torrents, que es va presentar el mes de maig del 2022.

Al Berguedà, la primera referència d’activitat cooperativista data de 1881, moment en què va començar a fer els primers passos la cooperativa de consum Amigos Gironellenses a Gironella. A més, la gironellenca El Llobregat va ser una de les cooperatives de cases barates més antiga de la qual es té constància a Espanya, iniciada l’any 1904. Durant la jornada, Daniel Raya va esmentar que podria ser que es tractés de «la primera cooperativa d’habitatge de l’estat», ja que de moment no s’ha trobat documentació que demostri el contrari. Un dels motius per triar Gironella per la presentació de la jornada va ser per aquest paper històric del municipi en el cooperativisme de la comarca.

Durant la presentació, celebrada la setmana passada, la historiadora Rosa Serra va afirmar que hi haurà «un abans i un després del llibre» i que el cooperativisme a la comarca «més que un fil és una trama i un ordit». Entre d’altres, també va intervenir el conseller Sebastià Prat o la coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central Alba Rojas, que va explicar que «el cooperativisme es remunta al segle XIX i que, després d’anys de decadència, ara està recuperant la força».