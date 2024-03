La pensió mitjana de jubilació a Catalunya puja fins als 1.469,63 euros al març, al voltant d'un 5% més que fa un any

La pensió mitjana de jubilació a Catalunya ha pujat fins als 1.469,63 euros al març a Catalunya, al voltant d'un 5% més respecte dels 1.399 euros de fa un any, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En l'últim mes la prestació ha beneficiat a 1,18 milions de catalans, principalment de la demarcació de Barcelona (886.701 persones). La pensió per jubilació a Catalunya s'ha mantingut al voltant de 30 per sobre de la de l'Estat (1.438,20 euros).

Al conjunt d'Espanya la despesa en pensions ha continuat augmentant al març fins a assolir el rècord de 12.693,1 milions d'euros, un 11,5% del PIB, i han beneficiat a 9,2 milions de persones. A Catalunya la pensió mitjana al març -jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars- s'ha situat en els 1.301,69 euros.