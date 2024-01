Comprar un habitatge representa un munt de despeses. A part de pagar l'habitatge a comprar, també s'han de pagar les despeses hipotecàries. Així doncs, realment, és molt costós. Però, gràcies a la Llei 5/2019 de 15 de març, ja fa uns anys que hi va haver una regulació dels préstecs de crèdit immobiliari. En aquesta regulació apareixen quines despeses són càrrec del banc i quines del particular. Descobreix-ho perquè encara ets a temps de reclamar la teva part si vas comprar el teu habitatge abans del 2019.

La història dels bancs i les taxes

Recordem, el setembre de l'any passat, el Banc Central Europeu (BCE) va decidir apujar la taxa d'interès al 4,5%, convertint-se en la més alta des del 2001. Aquesta pujada va fer que les hipoteques augmentessin mensualment amb 167,06 euros extra, acumulant a final d'any uns 2.000 euros de més.

Les persones que van comprar un habitatge abans del 2019 havien de fer-se càrrec de les següents despeses

Les despeses relacionades amb la firma, suposant un 10% del valor de l'habitatge

El Registre de Propietat

Les despeses de la gestoria

Les despeses de taxació

Les despeses notarials

El Tribunal Suprem i les hipoteques

El TS ha fixat jurisprudència i estableix que els consumidors afectats poden reclamar les despeses hipotecàries, ja que les consideren abusives i nul·les.

En aquest marc legal també entren les persones que van haver de pagar una comissió d'obertura per la seva hipoteca.

Gràcies a la sentència del Tribunal Suprem, el Govern va publicar la llei esmentada més amunt i, gràcies a ella, pots reclamar les despeses que t'explicarem a continuació.

Les despeses hipotecàries que pots reclamar

Totes les despeses relacionades amb el Registre de Propietat: inscripció de la titularitat i les càrregues de la propietat

Totes les despeses de gestoria per moure tots els papers que necessites per comprar l'habitatge

Totes les despeses de taxació: valoració econòmica de la propietat que vas a comprar per part d'un expert

La meitat de les despeses notarials: honoraris del notari per donar fe pública de l'operació de compravenda i adquisició d'habitatge

Ara, tots els bancs estan obligats a fer llegir les condicions del préstec hipotecari als seus clients i, a deixar-los uns dies perquè examinin que firmaran i sota quines condicions.

La reclamació de despeses

Els afectats tenien temps de sol·licitar les seves reclamacions fins al 23 de gener de 2024, però, la suspensió dels terminis processals que es van produir per l'estat d'alarma a Espanya, per l'emergència sanitària, ha fet que el termini s'allargui fins al 14 d'abril d'aquest any, augmentant el període de reclamació en 82 dies.