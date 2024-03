Haig de fer la Declaració de la Renda si estic a l'atur?

En menys de quinze dies comença la campanya de la Renda 2023. Qui més qui menys està començant a recopilar tots els documents necessaris per fer-la correctament i declarar tots els béns i beneficis, entre altres. Però, de segur que tens més d'un dubte, oi? Què passa i com funciona l'IRPF? I si estic cobrant l'atur o un subsidi, l'haig de fer? Avui et resoldrem aquests dubtes.

El primer que cal aclarir és que als ajuts i subsidis per desocupació de modalitat contributiva se'ls aplica una retenció d'IRPF, per la qual cosa, més enllà de l'obligatorietat o no del contribuent de fer la declaració de la Renda, li convindria fer comptes per si li convingués presentar-la. És cert que el SEPE sol aplicar a l'atur una retenció mínima del 2%, per la qual cosa el més comú és que l'esborrany surti a pagar.

Per als aturats, l'obligatorietat o no de fer la declaració vindrà marcada per les normes que afecten qualsevol contribuent i que tenen a veure tant amb el nombre de pagadors que hagi tingut en un any fiscal com amb les quantitats totals rebudes.

Les dades de la campanya de la Renda 2023 / Agència Tributària

Hisenda considera que els aturats que reben una prestació tenen, en principi, dos pagadors: l'empresa per a la qual ha estat treballant i el SEPE. D'aquesta manera, estaran obligats a fer la declaració sempre que hagin tingut rendes superiors als 15.000 euros, amb l'excepció que els ingressos rebuts de segons pagadors i de pagadors posteriors no hagin superat els 1.500 euros. També estaran obligats a declarar IRPF si superen els 22.000 euros anuals del mateix pagador.

A la norma anterior se li pot aplicar una excepció que afecta els que capitalitzen l'atur, cobrant-lo tot d'una vegada. Aquestes persones estan exemptes de tributar IRPF i no ho han de declarar. Aquesta possibilitat s'obre a aquelles persones que utilitzen aquests diners per fer-se autònoms i comporta l'obligació de mantenir-se com a autònom durant 5 anys, almenys.

Una altra situació relacionada amb subsidis del SEPE i Renda, que necessita aclariment, té a veure amb l'ajuda per a majors de 52 anys, que tributa com a rendiment de treball. Els qui la reben sempre estaran obligats a presentar Declaració.