Qui no s’ha cansat de sentir-se a si mateixa repetir les coses com una gravadora i sense èxit? És molt frustrant repetir «renta’t les mans i vine a sopar» des de la cuina i no sentir cap moviment a l’altra banda. I quan ja ho has dit tres vegades, surts enfadada de la cuina i amb un to més alt repeteixes la consigna. Potser llavors la teva filla es gira i et mira com si fos la primera vegada que ho sentís. I potser et contesta malament o amb un to que no t’agrada i et diu «un moment…», i esperes uns minuts i tornes a repetir: «renta’t les mans i vine a sopar d’una vegada». I potser et fa cas i ve, o potser et torna a dir «un moment», o comença l’enfrontament i et diu que ara no li ve de gust sopar i que vol jugar. Què podem fer quan no ens fan cas?

T'ho expliquem en la nova entrega de Retalls d'Educació, el pòdcast educatiu de Regió7.

Recorda que pots recuperar tots els programes de Retalls d'Educació a Ivoox o a Spotify.